Thomas Dura (à gauche), lors de la tentative de record du monde. @Agence EMC

Le pâtissier lyonnais Thomas Dura a réalisé une tarte à la praline de 4 mètres de diamètre, établissant un nouveau record du monde.

Devant plusieurs centaines de personnes réunies à la Croix-Rousse, samedi 4 juillet, le pâtissier-chocolatier originaire de Lyon, Thomas Dura, a assemblé une tarte à la praline de 4 mètres de diamètre. La création, composée de plus de 600 kg de matières premières, a été découpée en 2 475 parts destinées à la dégustation. L’opération a mobilisé une équipe d’une dizaine de personnes.

La recette a repris la tarte à la praline ayant permis à Thomas Dura d’être sacré champion du monde 2025 lors du Mondial de la Praline. Elle est notamment reconnaissable à une rosace inspirée du vitrail de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Tout cela s’est effectué en public, avant que la découpe ne soit mise en vente au prix de 3,50 euros la part.

La tarte à la praline de 4 mètres de diamètre. @Agence EMC

La réalisation de cette tarte monumentale s’inscrivait dans le cadre du Poussineau Festival, un rassemblement culturel organisé sur plusieurs sites de la Croix-Rousse.

L’agence EMC indique dans son communiqué que cette performance s’est déroulé sous contrôle d’un huissier de justice envoyé par le Guinness World Records.

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