Le pâtissier lyonnais Thomas Dura a réalisé une tarte à la praline de 4 mètres de diamètre, établissant un nouveau record du monde.
Devant plusieurs centaines de personnes réunies à la Croix-Rousse, samedi 4 juillet, le pâtissier-chocolatier originaire de Lyon, Thomas Dura, a assemblé une tarte à la praline de 4 mètres de diamètre. La création, composée de plus de 600 kg de matières premières, a été découpée en 2 475 parts destinées à la dégustation. L’opération a mobilisé une équipe d’une dizaine de personnes.
La recette a repris la tarte à la praline ayant permis à Thomas Dura d’être sacré champion du monde 2025 lors du Mondial de la Praline. Elle est notamment reconnaissable à une rosace inspirée du vitrail de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Tout cela s’est effectué en public, avant que la découpe ne soit mise en vente au prix de 3,50 euros la part.
La réalisation de cette tarte monumentale s’inscrivait dans le cadre du Poussineau Festival, un rassemblement culturel organisé sur plusieurs sites de la Croix-Rousse.
L’agence EMC indique dans son communiqué que cette performance s’est déroulé sous contrôle d’un huissier de justice envoyé par le Guinness World Records.
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