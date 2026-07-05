Près de Lyon : un piéton violemment renversé par un bus sur l’A42

Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un homme a été grièvement blessé après avoir été percuté par un bus sur l’autoroute A42, dans la nuit de samedi à dimanche, à hauteur de Vaulx-en-Velin.

L’accident s’est produit vers 1h du matin, ce dimanche 5 juillet, sur l’autoroute A42, dans le secteur de Vaulx-en-Velin. Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, un piéton se serait engagé sur les voies de circulation pour une raison encore inconnue. Un bus arrivant au même moment n’a pas pu éviter la collision.

Le choc a été particulièrement violent. La victime a été grièvement blessée et prise en charge par les secours avant d’être transportée vers un centre hospitalier. Son pronostic vital est engagé.

Le bus transportait un groupe de jeunes

Toujours selon nos confrères, le bus impliqué transportait des adolescents allemands. Aucun autre blessé n’a été signalé, mais les passagers seraient fortement choqués par la scène. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

Une enquête a été ouverte et devra notamment préciser la manière dont le piéton a pu se retrouver sur cet axe autoroutier.

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