Mohamed Ouédraogo, nouveau latéral de l’OL (à gauche), aux côtés de Matthieu Louis-Jean, directeur sportif du club (à droite). @OL

Le club rhodanien a annoncé, ce vendredi, la signature du défenseur burkinabé Mohamed Ouédraogo, en provenance du SCR Altach, en Autriche.

L’Olympique Lyonnais poursuit son recrutement estival de grande ampleur. Le club rhodanien a officialisé, vendredi 3 juillet, l’arrivée du Burkinabé, Mohamed Ouédraogo. Le latéral gauche de 23 ans s’est engagé pour 5 saisons, jusqu’au 30 juin 2031.

Il arrive en provenance du SCR Altach, pensionnaire du championnat autrichien. Le montant du transfert s’élève à 2,2 millions d’euros, avec 600 000 euros de bonus, ainsi que 10% sur une éventuelle plus-value à la revente.

Un renfort pour le couloir gauche

International burkinabè, Mohamed Ouédraogo évolue au poste de latéral ou piston gauche. Un secteur qui a peiné durant une grande partie de la saison précédente. Durant l’exercice 2025-2026, le joueur a disputé 35 rencontres avec Altach, pour quatre buts et trois passes décisives.

"C’est incroyable pour moi de signer à l’Olympique Lyonnais. J’ai toujours beaucoup regardé cette équipe car mon papa était un grand supporter de l’OL. Rejoindre ce club aujourd’hui représente énormément pour moi, c’est un rêve qui devient réalité", a réagi le principal concerné lors de son arrivée.

Un renfort de plus qui n’est pas négligeable à l’approche du tour préliminaire de Ligue des champions, après les arrivées de Mads Bidstrup et Julien Duranville.

- Mission : renforcer l’effectif 💪

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