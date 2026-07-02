Suite aux violences urbaines qui ont visé les forces de l’ordre à Rillieux-la-Pape, le maire, Alexandre Vincendet, a condamné les incidents survenus dans la nuit du 1er au 2 juillet.

Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet, une cinquantaine d’individus cagoulés ont pris à partie des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et du groupe de sécurité de proximité (GSP), en lançant notamment des mortiers d’artifice, des cocktails Molotov et des projectiles. Aucun policier n’a été blessé. Un véhicule a également été incendié et une tentative d’incendie visant une caméra de vidéoprotection a été signalée.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, est revenu sur les circonstances des faits. Selon lui, les violences ont éclaté après l’interpellation d’un individu sur un point de deal du secteur des Nations. Cet homme faisait l’objet d’une interdiction de paraître dans le quartier, une mesure prise "en concertation avec la préfecture du Rhône et en parfaite application de la loi contre le narcotrafic", précise-t-il.

"Ces comportements pénalisent les habitants du quartier"

D’après Alexandre Vincendet, les violences constituent des représailles menées par "une minorité qui défie les lois de la République" et qu’il affirme "non représentative de la jeunesse rilliarde". Il indique notamment qu’une caméra de vidéoprotection a été visée au cours des incidents, sans être détruite.

L’édile condamne également les dégradations commises sur les biens publics et privés durant la nuit et salue l’intervention des policiers nationaux, de la police municipale, des sapeurs-pompiers ainsi que des agents municipaux et métropolitains mobilisés pour le nettoyage des lieux.

"Ces comportements pénalisent les habitants du quartier qui n’aspirent qu’à vivre en paix et en sécurité". Alexandre Vincendet assure vouloir poursuivre le déploiement de moyens humains et matériels afin de "garantir la sécurité et rétablir un climat de sérénité".

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