Lyon : un chèque de 100 000 euros offert aux HCL pour accélérer la recherche sur les cancers rares

Un don de 100 000 euros a été effectué par les Rotary. @HCL

Les Hospices Civils de Lyon vont bénéficier d’un soutien financier de taille pour faire avancer la recherche sur les cancers rares.

Ce jeudi 2 juillet, les Rotary clubs du District 1 710 ont remis un chèque de 100 000 euros aux Hospices Civils de Lyon (HCL) destiné à financer des travaux de recherche thérapeutique pour traiter les cancers rares. Cette mobilisation collective, qui rassemble les clubs Rotary d’Auvergne-Rhône-Alpes, vise à soutenir le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour des cancers encore peu connus et souvent plus difficiles à traiter.

Faire progresser la recherche sur des cancers encore mal connus

De nos jours, les cancers rares représentent près d’un quart des cancers diagnostiqués. Le don sera consacré au développement de projets de recherche translationnelle, qui visent à faire le lien entre l'efficacité et la tolérance des soins apportés aux patients.

Ce financement viendra ainsi renforcer le programme IMMUNORARE5, dirigé par les HCL. Lancé pour évaluer des stratégies innovantes d’immunothérapie dans cinq cancers rares, ce programme est présenté comme une première en France. L’objectif est de permettre à plus de patients atteints de cancers rares d’accéder à des nouveaux traitements, souvent développés à l’origine pour des cancers plus fréquents.

Pour le directeur général des HCL, Raymond Le Moign, ce don permettra "d’accélérer des travaux de recherche essentiels" et d’offrir aux patients "les meilleures chances de bénéficier des avancées de la médecine".

Même satisfaction du côté du Rotary. "Cette initiative illustre parfaitement l’esprit qui nous anime : nous ne réussissons jamais seuls. C’est en unissant nos forces, nos compétences et notre engagement que nous pouvons agir efficacement au service des autres et faire le bien ensemble", souligne le gouverneur Pierre Blondel.

Lire aussi : Comment Lyonbiopôle compte renforcer l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes