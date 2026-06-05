Lyon : au lycée du Parc, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot veut "donner aux Français les cartes en mains"

En déplacement au lycée du Parc à Lyon, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a échangé avec des élèves sur les enjeux internationaux, sous l’œil de manifestants et d’enseignants mobilisés.

Ce vendredi 5 juin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est rendu au lycée du Parc , dans le 6e arrondissement de Lyon, dans le cadre du dispositif DiploNation. Pendant une heure, celui qui a étudié au lycée des Chartreux pendant sa jeunesse a évoqué les différents enjeux internationaux avec des lycéens et étudiants en classe préparatoire. Rôle de la France face aux superpuissances, libération des otages, ou encore gestion des négociations, plusieurs sujets ont été mis sur la table. Globalement, le ministre a défendu un besoin de renforcer la diplomatie française, "dans un moment où la menace est grandissante".

Une rencontre qui "participe au rayonnement national et international de notre établissement" clame son proviseur, François Beckrich. De son côté, la rectrice Anne Bisagni-Faure salue "des déplacements destinés à rendre la démocratie plus accessible." La députée du Rhône Sandrine Runel et le préfet Etienne Guyot étaient également présents.

Le ministre des Affaires étrangères a justifié sa venue, exprimant sa volonté de "donner aux Français les cartes en mains, dans un moment où ce qu'il se passe derrière nos frontières n'a jamais eu autant d'impact sur nos vies quotidiennes, au moment où les Français veulent être acteurs et non spectateurs de l'action internationale".

Après cet échange, Jean-Noël Barrot a retenu "une conscience aigüe des conséquences que pourraient avoir cette reconfiguration du monde", en soulignant "une volonté d'engagement" de la part de ses interlocuteurs d'un jour.

Des manifestations en marge du déplacement ministériel

Dehors ce matin, des enseignants ont manifesté contre l'augmentation du budget de l'armée, déplorant surtout le fait que celui de l'Education nationale n'allait pas dans la même direction. Jean-Noël Barrot a répondu : "Nous avons besoin des deux, mais il faut savoir faire des choix courageux. Si nous avons décidé de relever nos dépenses militaires, ce n'est pas dans un esprit d'agressivité, mais parce que le niveau de la menace est élevé. Nous devons être dissuasifs, et pour l'être, nous avons besoin de moyens."

Des manifestants en marge de la visite de Jean Noël Barrot au lycée du Parc, à Lyon. (Romain Balme)

En parallèle, des manifestants pro-Palestine ont sorti drapeaux et hauts-parleurs. "Vive le peuple palestinien, vive le peuple libanais" ont-ils clamé en interpellant le ministre. Après cette visite scolaire, Jean-Noël Barrot se rendra cet après-midi à l'Université Mérieux de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi qu'au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dans le 7e arrondissement, pour parler des enjeux de santé.

La SNES-FSU de l'établissement dénonce une opération de communication

Par la voie d'un communiqué de presse diffusé ce vendredi matin, le syndicat SNES-FSU du lycée du Parc s'est questionné sur la raison de la visite du ministre. Il explique que les enseignants n'ont été prévenus que mardi 2 juin en fin d’après-midi. L'organisation dénonce "une opération de communication de l'exécutif" et des déclarations qui pourraient être politiquement orientées. Interrogé, Jean-Noël Barrot a quelque peu balayé le sujet. "Je crois qu'il est important que les étudiants puissent comprendre les liens entre ce qui se passe dans nos vies quotidiennes et ce qui se passe à l'international, ainsi que le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, qui est le moins connu des ministères régaliens."

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