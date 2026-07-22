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Image d’illustration. Panneau travaux

Le Département de Saône-et-Loire lance 16,35 millions d’euros de travaux estivaux

  • par Laura Pierrez

    • Le Département de la Saône-et-Loire a prévu une enveloppe de 13,4 millions d’euros pour effectuer des travaux routiers ainsi que de 2,95 millions d’euros pour des travaux estivaux dans les collèges du territoire.

    Deux enveloppes travaux sont prévues pour cet été dans la Saône-et-Loire. En effet, le Département a pris la décision de financer à hauteur de 13,4 millions d’euros des projets de travaux routiers. Une seconde enveloppe de 2,95 millions d’euros concernant des travaux dans les collèges du département a également été financée par le Département de la Saône-et-Loire.

    13,4 millions d’euros dans les routes du département 

    Pour les routes du territoire, la Saône-et-Loire possède un réseau de « 5 250 kilomètres de routes, dont 507 kilomètres de voirie dites « structurante », 1129 km de liaisons intra départementale et 3 620 kilomètres de réseau secondaire », indique l’assemblée départementale dans un dossier de presse. Ce réseau est aussi constitué de 2 440 ouvrages d’arts avec 1 895 ponts. Enfin, les voies vertes et les voies bleues représentent 276 kilomètres au total. 

    Les travaux estivaux des routes de Saône-et-Loire concernent plusieurs domaines :

    • La sécurisation du réseau dans deux villes différentes du département.
    • La réfection de chaussée par enduit dans huit villes.
    • La réfection de chaussée par enrobé bitumeux dans six villes.
    • Le reprofilage de la chaussée dans quatre villes et zones différentes. 
    • Les travaux sur ouvrages d’art, notamment avec les ponts. Six villes sont concernées.
    • Et les aménagements cyclables entre Chambilly et Marcigny sur la D989. 

    Au total sur l’année 2026, le département de la Saône-et-Loire a prévu d’investir 28,4 millions d’euros dans le réseau routier. 12,2 millions d’euros seront consacrés à la régénération des chaussées, 8,4 millions d’euros pour les ponts et enfin 13,4 millions d’euros pour les travaux routiers estivaux. 

    Une enveloppe de 2,95 millions d’euros pour des travaux dans les collèges du département 

    Les collèges du département de Saône-et-Loire vont également être améliorés pour que les futurs élèves bénéficient de meilleures qualités d’apprentissage et de plus de conforts à la rentrée de septembre. Sept collèges vont être en travaux durant l’été 2026 et quatre autres seront en cours de restructuration sur le reste de l’année.

    Les travaux prévus cet été peuvent porter sur le remplacement des réseaux de chauffage et d’eau froide dans certains bâtiments, la rénovation de certains CDI, l’amélioration des conforts thermiques, des renforts de structures, la réfection de certains réseaux électriques, la réfection de la plonge de la restauration scolaire ainsi que la mise en conformité, l’adaptation et l’amélioration de la restauration scolaire. Ces travaux varient d’un établissement à l'autre et les nécessités d'amélioration ne sont pas les mêmes selon les collèges concernés.

    À lire aussi : Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

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