Caluire : 200 personnes évacuées après un important feu de toiture

Le feu se serait déclaré sur le toit de l’entreprise Securitas, à Caluire. Capture d’écran Facebook Sabine Salierno

Un feu s’est déclaré ce mercredi 22 juillet sur le toit d’un bâtiment de Caluire-et-Cuire, nécessitant l’évacuation de 200 personnes. Les pompiers sont toujours sur place.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi après-midi à Caluire-et-Cuire après qu’un feu s’est déclaré sur le toit d’un bâtiment chemin du Bac à Traille. Selon nos confrères du Progrès, il s’agit d’un immeuble de quatre étages situé près du péage du périphérique nord.

60 soldats du feu et 20 engins ont été dépêchés sur place, tandis que 200 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. L’incendie a par ailleurs provoqué un important panache de fumée visible jusqu’à Lyon selon certains internautes.

Aucun blessé n’est à déplorer.