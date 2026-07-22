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Le Salon du DVD et Blu-Ray s’installera à la Cité de l’Hôtel-Dieu en octobre prochain.

La Salon du DVD et Blu-Ray de retour à Lyon en octobre pour une 8e édition

  • par Amaury Perrin

    • Le Festival Lumière renouvelle son Salon du DVD et Blu-Ray annoncé pour le 11 octobre 2026 à la Cité de l'Hôtel-Dieu, à Lyon.

    Le Salon du DVD et Blu-Ray fera son grand retour à Lyon dimanche 11 octobre pour sa 8e édition. Mais pour la première fois de son histoire, celui-ci s'installe à la Cité de l'Hôtel-Dieu, aux côtés du Village Cinéma et du Marché International du Film Classique (MIFC). Un déménagement qui permettra au salon de capter un public encore plus large. Lors de l'édition précédente, 30 éditeurs et 2 500 visiteurs avaient répondu présents.

    Depuis 2019, dans le cadre du Festival Lumière, le Salon du DVD & Blu Ray a pour vocation de mettre en avant le travail et les collections des éditeurs vidéo et de permettre au public de venir à leur rencontre. Au programme : interviews, quiz, table ronde et stands. Le tout à retrouver de 10h30 à 19 heures en accès libre pour les visiteurs. Concernant les éditeurs vidéo souhaitant participer au salon, ceux-ci ont jusqu'au 28 août pour réserver un stand (150 euros).

    Lire aussi : Festival Lumière 2026 : la billetterie pour la cérémonie d'ouverture ouvre ce jeudi

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