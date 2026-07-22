Du 3 au 16 août, les équipements de voie à la station Hénon seront remplacés, tandis que d’autres travaux de maintenance seront réalisés sur la ligne.

Attention, cet été, les déplacements pourront être compliqués à Lyon pour les usagers du métro C. La ligne sera en effet totalement à l’arrêt du 3 au 16 août entre Hôtel de Ville - Louis Pradel et Cuire en raison de nombreuses interventions réalisées par les TCL.

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Opération de maintenance et nouveaux équipements

Elles porteront notamment sur le remplacement de deux appareils de voie situés à la station Hénon. Durant la première semaine, les anciens équipements de voie et de signalisation seront ainsi retirés, tandis que certaines traverses en bois situées sur la partie aérienne du secteur seront remplacées. La seconde semaine sera dédiée à l’installation des nouveaux équipements sur la ligne.

En parallèle, des opérations de maintenance préventive et corrective seront réalisées sur l’ensemble de la ligne. Des interventions seront également effectuées pour vérifier, ajuster et remettre en place les rails afin de garantir la stabilité et la sécurité des circulations, précisent les TCL. Des essais seront ensuite effectués pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements avant la reprise de l’exploitation de la ligne.

Les usagers priés d’emprunter le C13

Durant toute la durée des travaux, les usagers sont invités à emprunter la ligne de bus C13, circulant entre Grange Blanche et Montessuy.

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