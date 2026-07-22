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Le Rhône est placé en alerte renforcée sécheresse. (JEFF PACHOUD/ARCHIVES AFP)

Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records"

  • par Amaury Perrin

    • Alors que la pluie se fait rare depuis le début de l'été, Guillaume Sechet, prévisionniste météo pour meteo-lyon.net, fait état d'une sécheresse record dans le département du Rhône.

    Depuis plusieurs jours déjà, le Rhône est placé en alerte renforcée sécheresse pour l'ensemble de ses cours d'eau. Et cela ne fait que commencer puisque "cet été dépassera a priori tous les records", assure le prévisionniste météo Guillaume Sechet.

    En effet, si les quelques orages survenus depuis le début de l'été auraient pu atténuer la sécheresse, il n'en est rien. "Ce ne sont pas les quantités de pluie qu'il faut retenir, mais bien le nombre de jours pluvieux", indique le prévisionniste. Et pour cause, ceux-ci se font rares. D'autant plus que les épisodes successifs de canicule et les différentes vagues de chaleur ont asséché et chauffé les sols. "Aussi forts soient les orages, l'eau ne fait que ruisseler et s'évaporer". L'épisode orageux du 16 juillet avait pourtant engendré 37 millimètres de précipitations.

    Au vu de ces éléments et des prévisions à venir, l'été 2026 devrait ainsi dépasser l'été 2022. "Le mois de juillet avait été très sec mais pas aussi chaud", rappelle Guillaume Sechet. La situation que l'on rencontre cette année est donc inédite.

    Lire aussi : Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon placés en alerte renforcée, les restrictions d'eau durcies

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