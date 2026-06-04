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Piscine du Rhône (centre nautique Tony-Bertrand) © Tim Douet

Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux

  • par V.G.

    • Très fréquenté lors des épisodes de chaleur, le centre nautique Tony-Bertrand devrait rester accessible durant l’été 2027. La Ville de Lyon prévoit finalement de lancer les lourds travaux de rénovation à partir de septembre de cette même année.

    Bonne nouvelle pour les Lyonnais qui cherchent un peu de fraîcheur l’été. Contrairement aux premières hypothèses évoquées fin 2025 par la municipalité, la piscine du Rhône ne devrait pas fermer pendant la saison estivale 2027. Selon nos confrères du Progrès, la Ville de Lyon envisage désormais de maintenir l’ouverture du centre nautique Tony-Bertrand, également appelé piscine du Rhône, jusqu’à la fin de l’été avant d’engager un vaste chantier de réhabilitation.

    L’équipement, l’un des plus fréquentés de la métropole durant les fortes chaleurs, accumule pourtant les désordres techniques. "Fuites, corrosion, réseaux bouchés, fissures sur les plages au sud, défaut de pompe à chaleur", a notamment rappelé l’adjointe aux Sports Julie Nublat-Faure. D’autres problèmes touchent également les installations techniques, la production d’eau chaude ou encore les systèmes de traitement de l’air. Le chantier s’annonce complexe. Plusieurs expertises sont encore en cours et impliquent de nombreuses entreprises ainsi que leurs assureurs. La durée exacte de fermeture reste donc inconnue.

    La municipalité travaille parallèlement sur des solutions alternatives pour les étés suivants, notamment autour du projet de baignade dans la darse de Confluence. Un dossier qui dépend toutefois de plusieurs acteurs comme la Métropole de Lyon et dont l’issue reste encore incertaine. Pour l’heure, les Lyonnais peuvent espérer profiter une dernière saison complète de la piscine du Rhône avant sa rénovation.

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