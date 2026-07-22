Après la récente baisse des températures à Lyon, Guillaume Sechet, prévisionniste météo pour meteo-lyon.net, alerte sur un retour prochain de la canicule.

Alors que les températures se montrent plus clémentes ces derniers jours, de fortes chaleurs devraient s'abattre sur Lyon mardi 28 juillet. Un retour de la canicule qui devrait se faire "en plusieurs phases", d'après Guillaume Sechet, prévisionniste météo pour meteo-lyon.net.

Des orages attendus ce week-end

Les températures devraient ainsi continuer à remonter jusqu'à vendredi. "La chaleur ne sera toutefois pas si intense". Avec jusqu'à 32 degrés attendus vendredi, cette chaleur sera suivie d'une vague orageuse samedi, laquelle pourrait être "assez forte et accompagnée de grêle". Des orages dus notamment à la rencontre de l'air moins chaud venu de l'ouest avec le dôme de chaleur du Sahara qui essaye de gagner la France. "Les averses devraient se poursuivre jusqu'à lundi", selon le prévisionniste, avec des températures atteignant les 28 degrés.

En revanche, la situation sera plus inquiétante par la suite puisque le dôme de chaleur atteindra finalement la France. "Les risques sont assez importants, avec des températures supérieures à 35 degrés à Lyon dès mardi", indique Guillaume Sechet. De fortes chaleurs qui seront assez durables, et ce malgré une petite accalmie prévue l'intensité restera la même, retour épisode majeur début août avec 40 degrés et nuits chaudes. Jusqu'au 5 ou 6 août. été historique

Lire aussi : Un temps estival avant un week-end orageux : à quelle météo s’attendre cette semaine à Lyon ?



