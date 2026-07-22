Actualité
Une nouvelle canicule devrait s’abattre sur Lyon mardi 28 juillet. @CM

Prévisions météo à Lyon : vers un retour de la canicule en début de semaine prochaine

  • par Amaury Perrin

    • Après la récente baisse des températures à Lyon, Guillaume Sechet, prévisionniste météo pour meteo-lyon.net, alerte sur un retour prochain de la canicule.

    Alors que les températures se montrent plus clémentes ces derniers jours, de fortes chaleurs devraient s'abattre sur Lyon mardi 28 juillet. Un retour de la canicule qui devrait se faire "en plusieurs phases", d'après Guillaume Sechet, prévisionniste météo pour meteo-lyon.net.

    Des orages attendus ce week-end

    Les températures devraient ainsi continuer à remonter jusqu'à vendredi. "La chaleur ne sera toutefois pas si intense". Avec jusqu'à 32 degrés attendus vendredi, cette chaleur sera suivie d'une vague orageuse samedi, laquelle pourrait être "assez forte et accompagnée de grêle". Des orages dus notamment à la rencontre de l'air moins chaud venu de l'ouest avec le dôme de chaleur du Sahara qui essaye de gagner la France. "Les averses devraient se poursuivre jusqu'à lundi", selon le prévisionniste, avec des températures atteignant les 28 degrés.

    En revanche, la situation sera plus inquiétante par la suite puisque le dôme de chaleur atteindra finalement la France. "Les risques sont assez importants, avec des températures supérieures à 35 degrés à Lyon dès mardi", indique Guillaume Sechet. De fortes chaleurs qui seront assez durables, et ce malgré une petite accalmie prévue l'intensité restera la même, retour épisode majeur début août avec 40 degrés et nuits chaudes. Jusqu'au 5 ou 6 août. été historique

    Lire aussi : Un temps estival avant un week-end orageux : à quelle météo s’attendre cette semaine à Lyon ?

    à lire également
    Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon 19:00
    Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records" 18:45
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon parmi les 10 villes de France les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi 18:37
    Prévisions météo à Lyon : vers un retour de la canicule en début de semaine prochaine 18:24
    Le Département de Saône-et-Loire lance 16,35 millions d’euros de travaux estivaux 18:11
    d'heure en heure
    Canicule : 214 décès en excès enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes 17:50
    Isère : faute de métallurgistes, ECM Technologies fait régler ses fours par l'intelligence artificielle 17:42
    Métro C à Lyon
    Lyon : le métro C totalement à l'arrêt du 3 au 16 août pour des travaux de rénovation 17:35
    Une nouvelle luge monoplace: MND affiche ses ambitions et rêve d'Amérique 17:00
    La Salon du DVD et Blu-Ray de retour à Lyon en octobre pour une 8e édition 16:48
    Amazon pousse ses murs et ses ambitions à Montélimar 16:30
    Mission d’information sur l’Arcom : une députée de Haute-Savoie nommée rapporteure 16:22
    Caluire : 200 personnes évacuées après un important feu de toiture 15:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut