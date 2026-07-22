Actualité
Illustration stationnement. (@AFP)

Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon

  • par LR

    • Comme en l’été dernier, stationner à Lyon restera payant entre le 1er et le 31 août. Seuls les dimanches et le samedi 15 août seront gratuits.

    Instauré en 2025 par la Ville de Lyon, le stationnement payant restera en vigueur en août. Pour la deuxième année consécutive, les Lyonnais et visiteurs seront obligés de passer par l'horodateur entre le 1er et le 31 août en cas de stationnement dans le périmètre de la ville. Seuls les dimanches et le 15 août restent gratuits.

    Le stationnement est également gratuit pour les résidents, les professionnels artisans et commerçants. À noter que depuis l'an passé, les tranches horaires sont majorées de 50 centimes pour les véhicules les plus lourds.

    Pour rappel, avec cette mesure, la Ville de Lyon espérait récupérer 856 000 euros afin de compenser une perte de recettes estimée fin 2024 à 25 millions d’euros.

    Lire aussi : La Ville de Lyon va mettre fin à la gratuité du stationnement au mois d'août

    à lire également
    Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon 19:00
    Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records" 18:45
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon parmi les 10 villes de France les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi 18:37
    Prévisions météo à Lyon : vers un retour de la canicule en début de semaine prochaine 18:24
    Le Département de Saône-et-Loire lance 16,35 millions d’euros de travaux estivaux 18:11
    d'heure en heure
    Canicule : 214 décès en excès enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes 17:50
    Isère : faute de métallurgistes, ECM Technologies fait régler ses fours par l'intelligence artificielle 17:42
    Métro C à Lyon
    Lyon : le métro C totalement à l'arrêt du 3 au 16 août pour des travaux de rénovation 17:35
    Une nouvelle luge monoplace: MND affiche ses ambitions et rêve d'Amérique 17:00
    La Salon du DVD et Blu-Ray de retour à Lyon en octobre pour une 8e édition 16:48
    Amazon pousse ses murs et ses ambitions à Montélimar 16:30
    Mission d’information sur l’Arcom : une députée de Haute-Savoie nommée rapporteure 16:22
    Caluire : 200 personnes évacuées après un important feu de toiture 15:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut