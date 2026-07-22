Comme en l’été dernier, stationner à Lyon restera payant entre le 1er et le 31 août. Seuls les dimanches et le samedi 15 août seront gratuits.

Instauré en 2025 par la Ville de Lyon, le stationnement payant restera en vigueur en août. Pour la deuxième année consécutive, les Lyonnais et visiteurs seront obligés de passer par l'horodateur entre le 1er et le 31 août en cas de stationnement dans le périmètre de la ville. Seuls les dimanches et le 15 août restent gratuits.

Le stationnement est également gratuit pour les résidents, les professionnels artisans et commerçants. À noter que depuis l'an passé, les tranches horaires sont majorées de 50 centimes pour les véhicules les plus lourds.

Pour rappel, avec cette mesure, la Ville de Lyon espérait récupérer 856 000 euros afin de compenser une perte de recettes estimée fin 2024 à 25 millions d’euros.

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