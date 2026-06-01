À 530 années-lumière de la Terre, des planètes sont en train de naître et des chercheurs lyonnais ont réussi à les filmer. Une découverte inédite qui change notre compréhension des origines du cosmos.

Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, la rotation d'un disque protoplanétaire a été filmée en direct. Le Centre de recherche astrophysique de Lyon a participé à cette découverte mondiale qui révèle, dans un tourbillon de poussières, les secrets de la formation des mondes.

Imaginez une vidéo au ralenti de la naissance d'une planète. C'est, en substance, ce que vient de réaliser une équipe internationale de chercheurs, dont ceux du Centre de recherche astrophysique de Lyon (CRAL), rattaché au CNRS, à l'ENS de Lyon et à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Leur étude, publiée ce 1er juin dans la revue Astronomy & Astrophysics, consacre une première mondiale : la rotation directement observée d'un disque protoplanétaire, ce gigantesque tourbillon de gaz et de poussières au sein duquel se forgent les planètes.

La cible de cette observation hors du commun s'appelle AB Aurigae. Nichée dans la constellation du Cocher, à environ 530 années-lumière de la Terre, cette jeune étoile est entourée d'un disque en rotation que les astronomes ont pu cartographier grain de poussière par grain de poussière, grâce à l'instrument SPHERE installé sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili.

Sur trois séries d'observations collectées sur quatre ans, les scientifiques ont pu "filmer" la rotation du disque et y déceler des anomalies troublantes. Si le disque tourne globalement comme le veulent les lois de Kepler, certaines zones proches de l'étoile présentent des déviations inattendues : des structures brillantes évoquant des zones d'accrétion, là où gaz et poussières se concentrent et tombent sur un objet en formation, et des ombres portées qui virevoltent à toute allure à la surface du disque.

Pour la première fois, la rotation d’un disque où naissent des planètes a pu être observée directement en cartographiant l’émission de ses grains de poussières. Il s’agit du disque qui entoure la jeune étoile AB Aurigae @ESO

L'origine de ces ombres tournoyantes ? Les chercheurs soupçonnent des protoplanètes, à savoir des planètes en cours de formation, ou des amas de poussières denses en orbite serrée autour de l'étoile, qui masqueraient momentanément la lumière. Des sortes d'embryons planétaires encore invisibles directement, mais dont la présence se trahit par ces jeux d'ombres et de lumières.

Ces résultats, plus complexes que ce que prédisaient les modèles théoriques, ouvrent de nombreuses questions. Ils rappellent que notre propre Système solaire a lui aussi, il y a 4,5 milliards d'années, traversé ce stade chaotique et fascinant, avant que la Terre, Mars et Jupiter n'en émergent. Observer AB Aurigae aujourd'hui, c'est en quelque sorte feuilleter notre propre album de naissance.

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