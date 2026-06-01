Métropole de Lyon : la campagne d’abonnements TCL pour la rentrée scolaire est ouverte

Les élèves et étudiants de la métropole de Lyon peuvent dès ce lundi 1er juin prendre leur abonnement TCL pour la rentrée scolaire de septembre.

Les vacances d’été n’ont pas encore commencé que septembre pointe déjà le bout de son nez. Les transports en commun lyonnais (TCL) lancent en effet leur campagne d’abonnements pour la rentrée scolaire 2026 ce lundi 1er juin.

Élèves et étudiants peuvent donc d’ores et déjà s’atteler à choisir parmi les différents abonnements proposés : le 11-17 ans, le 18-25 ans, l’abonnement étudiant 26-27 ans, les formules "combinés scolaires" avec TCL + TER scolaire, TCL + réseau partenaire scolaire ou celui regroupant TCL + TER + réseau partenaire scolaire. À noter qu’il existe également des abonnements solidaires.

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Comment prendre son abonnement ?

Pour prendre son abonnement, les usagers ont plusieurs solutions. Ils peuvent y souscrire via le site internet de TCL, via l’application mobile ou directement sur l’application TCL E-Ticket. Si vous préférez vous déplacer, rendez-vous aux distributeurs automatiques ou dans les agences TCL. Les abonnements peuvent aussi se faire par envoi postal.

Plus d’informations sur le site de TCL.

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