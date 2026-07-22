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Une nouvelle luge monoplace: MND affiche ses ambitions et rêve d'Amérique

  • par TimNG

    • Le groupe Montagne et Neige Développement, expert de l'aménagement des sites de montagne, a annoncé qu'il allait construire de nouvelles infrastructures aux États-Unis.

    L'entreprise française, basée à Sainte-Hélène-du-Lac, en Savoie, a décroché un nouveau contrat pour une station de ski américaine, Massanutten Resort. Elle va construire prochainement une luge monorail biplace, la première aux États-Unis.

    Deux spirales à 360 degrés seront les principales attractions du parcours, long d'un kilomètre. La luge monorail pourra atteindre une vitesse de 40 km/h, selon l'utilisation du frein manuel, et sera doté d'une assise surélevée pour une meilleure sensation de vitesse.

    La station, située dans l'État de Virginie, dans l'Ouest américain, souhaite étoffer son panel d'activités, avec déjà deux parcours de golf 18 trous, un parc aquatique, un zoo et des pistes de ski et de VTT. Le complexe s'adapte aux quatre saisons pour accueillir du public toute l'année.

    Vue d'ensemble de la station Massanutten Resort @NorthernVirginia

    Le rêve américain dans un coin de la tête

    Avec près de 500 stations de ski et environ 2 700 remontées mécaniques, le marché américain est vaste. À titre de comparaison, on compte au moins 300 stations de ski en France, dotées d'environ 3 000 à 3 400 remontées mécaniques.

    Ce n'est pas le premier contrat outre-Atlantique pour le groupe Montagne et Neige Développement. En 2022, l'entreprise avait inauguré son premier télésiège six places américain pour la station de Waterville, au nord-est du pays.

    MND entretient un partenariat avec l'Etat de Californie, sur la côte ouest, afin de sécuriser son réseau routier. C'est d'ailleurs tout l'objet des travaux que MDN engage cet été sur l'Highway 88, au cœur de la Sierra Nevada. Elle va installer des systèmes, Gazex et Gazflex, permettant de déclencher des avalanches, et, donc, de les anticiper.

    Du côté tricolore, l'entreprise développe de nombreux projets, notamment celui de construire, d'ici 2028, la 2ème ligne du futur téléphérique urbain de Saint-Denis, à La Réunion, le premier 100 % neutre en énergie.

    L'entreprise, introduite en bourse en 2013, n'hésite pas à s'appuyer sur près de 300 collaborateurs à travers le monde. Avec près de 3 000 clients et de nombreux brevets déposés, l'ambition est grande pour l'avenir.

    À lire aussi: Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie

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