Lyon parmi les 10 villes de France les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi

Selon Abilene Academy, Lyon est la 10e ville de France la plus vulnérable à l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi. Rouen arrive à la première place du classement.

À quel point l’intelligence artificielle impacte-t-elle les territoires et les métiers ? C’est toute la question que s’est posée l’entreprise Abilene Academy, spécialisée dans la sécurité de l'information, la protection des données, la gouvernance de l'IA et la conformité GRC (Gouvernance, risque et conformité).

En analysant la structure économique des principales villes françaises, c’est-à-dire en s’appuyant sur la répartition des emplois dans 19 grands secteurs d’activité, notamment le commerce de détail, la gestion administrative, l’assurance ou encore les services aux entreprises, Abilene Academy a pu établir un classement des villes les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi.

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Lyon arrive à la 10e place, Rouen est la ville la plus vulnérable de France

Rouen décroche ainsi la première place avec un score de 90,49/100, suivi par Caen avec 89,95/100, et Mulhouse avec 70,82/100. Lyon entre, elle, dans le classement à la 10e place avec 47,89/100. "Son importante concentration d’emplois dans les services aux entreprises, la finance, le commerce, l’informatique et les fonctions administratives explique cette position", précise l’entreprise. Elle assure toutefois que la capitale des Gaules "bénéficie d’un écosystème économique très diversifié, combinant recherche, innovation, industrie, numérique et enseignement supérieur" réduisant ainsi "la dépendance à quelques secteurs particulièrement vulnérables à l’automatisation."

Et de conclure : "La métropole dispose ainsi de solides leviers pour accompagner la transition vers l’IA, même si une adaptation continue des compétences restera essentielle pour répondre aux évolutions rapides des métiers."

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