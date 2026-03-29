Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Le deuxième volet de la saga Grégory Doucet est lancé, Véronique Sarselli à la Métropole pour jouer les trouble-fête, des municipales inondées de recours, violences urbaines et révèlations dans l'affaire Quentin Deranque… On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon.

Grégory Doucet entame officiellement son deuxième mandat

Grégory Doucet a été officiellement réélu maire de Lyon ce vendredi 27 mars lors du conseil municipal d’installation, avec 46 voix sur 73. Il a reçu symboliquement l’écharpe par son rival direct et désormais doyen des conseillers, Jean-Michel Aulas. Ce dernier n’a pas tardé à lancer les hostilités, estimant que les Lyonnais avaient placé la majorité "sous tutelle démocratique". L’ambiance s’annonce électrique.

Dans un discours mesuré, l’édile écologiste a affirmé vouloir poursuivre les transformations engagées tout en faisant de l’humanisme un pilier central de son nouveau mandat. Logement, sécurité, santé ou environnement : le maire entend donner un cadre "juste et lisible" à la ville.

Véronique Sarselli élue à la Métropole, premier bras de fer engagé

Une nouvelle ère politique commence. Véronique Sarselli a été élue présidente de la Métropole de Lyon avec 91 voix sur 150, succédant à Bruno Bernard. Dans son discours, elle a promis de "gouverner avec les maires". Une main tendue à la Ville de Lyon, dirigée par Grégory Doucet, même si la cohabitation s’annonce délicate.

Première illustration avec la suspension immédiate du projet de transformation de la rive droite du Rhône, chantier emblématique des écologistes. Elle a également confirmé vouloir abandonner le projet TOEL au profit du métro E et lancer un audit des finances de la collectivité. "Je défendrai les intérêts de la ville", a lancé Grégory Doucet en réponse. Le bras de fer commence.

Plusieurs communes de la métropole sous tension après une série d’émeutes

Les forces de l’ordre ont été massivement déployées cette semaine. En cause, une succession de soirées d’émeutes dans l’agglomération lyonnaise suite à la grave morsure d’un jeune homme par un chien de la police municipale à Rillieux-la-Pape, le 21 mars. Dans cette commune, ainsi qu’à Saint-Priest, Vaulx-en-Velin et dans plusieurs quartiers sensibles de Lyon, des scènes de chaos ont pu être observées.

Transports perturbés, incendies volontaires, jets de pierres et tirs de mortiers d'artifices à l’encontre des agents, des groupes d’individus ont fait vivre l’enfer aux riverains et forces de l’ordre. Des dizaines d’entre eux ont été interpellés, la plupart sont mineurs.

L’ancien leader de l’ultradroite lyonnaise pris la main dans le sac lors de l’hommage à Quentin Deranque

Figure de l’ultradroite lyonnaise, Eliot Bertin a été placé en détention provisoire, jeudi 26 mars, pour non-respect de son contrôle judiciaire. Il est suspecté de s’être rendu à la marche en hommage à Quentin Deranque, tué en février par des membres d’un groupuscule d’ultragauche. L’ancien leader de l’ultradroite avait été mis en examen pour son implication présumée dans une attaque survenue dans un local associatif du Vieux Lyon en 2023.

En parallèle, onze militants ont été perquisitionnés et auditionnés en début de semaine dans l’enquête sur la mort de celui-ci. Les investigations se poursuivent pour établir précisément les responsabilités.

Municipales 2026 : les recours sont à la mode

Les élections des 15 et 22 mars continuent de faire polémique. Des recours ont été déposés à Meyzieu, Vénissieux et Vaulx-en-Velin. À Meyzieu, le maire sortant Christophe Quiniou conteste des irrégularités dans le scrutin. À Vénissieux, où l’élection s’est jouée à 25 voix, plusieurs recours ont été déposés, sur fond de soupçons de fraude et d’anomalies dans les signatures.

Chez les Vaudais, la candidate Christine Bertin conteste l’invalidation de ses bulletins. Enfin à Lyon, Jean-Michel Aulas a lui aussi lancé une double procédure, devant le tribunal administratif et la commission des comptes de campagne, affirmant qu’il existe une chance de voir aboutir son recours. Si les juges estiment que la sincérité du scrutin est remise en cause, de nouvelles élections pourraient être organisées dans certaines communes.

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