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Nouvelle soirée d’émeutes à Rillieux-la-Pape
Nouvelle soirée d’émeutes à Rillieux-la-Pape. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP)

Près de Lyon : nouvelle soirée d’émeutes à Rillieux-la-Pape, deux mineurs interpellés

  • par Corentin Lucas
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    • Rillieux-la-Pape a fait face à une nouvelle nuit d’émeutes urbaines, ce vendredi 27 mars. Trois interpellations ont eu lieu, dont deux mineurs.

    C’est un calvaire qui n’en finit plus pour les habitants de Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon. Après une accalmie qui n’aura duré le temps que de deux soirées, de nouvelles émeutes ont éclaté dans les rues de la commune ce vendredi soir.

    Selon nos confrères du Progrès, les hostilités auraient commencé dans le secteur de la Velette à la suite de nombreux tirs de mortiers d’artifice. Aux alentours de 23h, deux barrages de feux de poubelles ont été mis en place par les individus sur l’avenue de Lattre de Tassigny.

    Lire aussi : un homme tué dans une fusillade à Vaulx-en-Velin

    De sérieux affrontements avec les forces de l'ordre

    Alertées, les forces de l’ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux pour tenter un retour au calme. C’est à ce moment précis que la soirée a basculé dans une autre dimension. Les délinquants s’en sont violemment pris aux policiers par le biais de tirs de mortiers et de jets de pierres. Ils ont pu être dispersés par des tirs de lacrymogènes.

    Dans le même temps, Velette Service, un bâtiment appartenant à la commune qui deviendra prochainement une épicerie solidaire, a été pris pour cible par des individus. Un incendie a été évité de justesse.

    Un scénario assez similaire s’est produit dans un autre quartier de la ville, celui des Alagniers. Un véhicule a été incendié et du mobilier urbain a été dégradé. Il faut rappeler que ces incidents font suite à la blessure d'un jeune homme, mordu par un chien de police.

    Toujours selon nos confrères, trois hommes ont été interpellés à l'issue de cette soirée cauchemardesque. Deux d’entre eux sont mineurs.

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