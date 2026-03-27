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Le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Sans surprise, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon lors du conseil municipal d’installation

  • par Clémence Margall

    • Arrivé en tête dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales avec 50,67 % des voix, Grégory Doucet a officiellement été réélu maire de Lyon ce vendredi 27 mars lors du Conseil municipal d’installation.

    C’est sans grande surprise que Grégory Doucet a officiellement été réélu maire de Lyon ce vendredi 27 mars lors du Conseil municipal d’installation avec 46 voix sur 73 votants. Le maire écologiste sortant était arrivé en tête des suffrages le 22 mars lors du second tour avec 50,67 % des voix face à son principal adversaire, le candidat Cœur lyonnais, Jean-Michel Aulas (49,33%).

    C’est d’ailleurs ce dernier, doyen du conseil municipal, qui a présidé la séance d'installation. Questionné sur le dépôt de son recours contre le résultat du second tour des élections municipales, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il en dirait plus après le conseil municipal. Jeudi, il glissait à Lyon Capitale qu'il avait l'habitude de "faire ce qu'il dit".

    En sa qualité de maire sortant, Grégory Doucet a affirmé en début de séance que ce n’était "pas le temps de l’auto-célébration, mais celui de la mesure." "Je forme le vœu que ce conseil sache travailler avec gravité, débattre sans se dégrader", a-t-il conclu avant le dépouillement.

    Lire aussi : Doucet II : le maire de la moitié

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