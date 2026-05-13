La plateforme de location Airbnb, constate une hausse de 10 % de ses réservations sur la période des Nuits Sonores à Lyon.

Cette année encore, le festival des Nuits Sonores attire du monde à Lyon. Sur la période de l'événement, soit du 13 au 17 mai, la plateforme Airbnb enregistre une hausse de 10 % de ses réservations par rapport à l'an passé.

La musique électronique semble même dépasser les frontières, puisque seulement 59% de ces voyageurs sont français. Parmi les nationalités les plus représentées, l'Amérique (9 % de voyageurs), la Suisse (7 %) et le Canada (5 %).

Un public jeune

Selon les chiffres de la plateforme de location, les festivaliers voyageraient entre proches, avec une nette prédominance des séjours en duo (59 %), suivis de groupes de trois à cinq personnes (23 %) puis de groupes plus larges (14 %). L'événement attire un public plutôt jeune, puisque les millénials (1980 et 1996) et la gen Z (1997 – 2012) représentent à eux seuls 70 % des voyageurs.

Pour rappel, le festival de musiques électroniques et indépendantes des Nuits Sonores débutera ce mercredi 13 mai. De grands noms, tels que Laurent Garnier, le groupe de musique 808 States, le DJ brésilien Mochakk, ou encore le groupe de rock-électro Fat Dog, sont attendus.

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