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Tramway T4 au niveau de Part-Dieu. @WilliamPham

Vénissieux : le conducteur d’une trottinette en urgence absolue après un choc avec un tramway

  • par LR

    • Un homme à trottinette a percuté un tramway ce mercredi 13 mai en début d’après-midi à Vénissieux. Il a été pris en charge en urgence absolue.

    Les faits se sont déroulés en début d’après-midi à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, un homme âgé de 27 ans sur une trottinette aurait percuté un tramway de la ligne T4, à hauteur de l’avenue Marcel Houel, ce mercredi 13 mai.

    L’homme, grièvement blessé, a été rapidement pris en charge et transporté à l’hôpital en urgence absolue. Le conducteur du tramway était quant à lui en état de choc.

    La circulation de la ligne T4 a été interrompue le temps de l’intervention des secours. Des bus relais ont toutefois été mis à disposition des usagers. La circulation a repris progressivement sur l’ensemble de la ligne, mais le trafic reste irrégulier, indique TCL sur son site.

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