Vénissieux : le conducteur d’une trottinette en urgence absolue après un choc avec un tramway

Un homme à trottinette a percuté un tramway ce mercredi 13 mai en début d’après-midi à Vénissieux. Il a été pris en charge en urgence absolue.

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, un homme âgé de 27 ans sur une trottinette aurait percuté un tramway de la ligne T4, à hauteur de l’avenue Marcel Houel, ce mercredi 13 mai.

L’homme, grièvement blessé, a été rapidement pris en charge et transporté à l’hôpital en urgence absolue. Le conducteur du tramway était quant à lui en état de choc.

La circulation de la ligne T4 a été interrompue le temps de l’intervention des secours. Des bus relais ont toutefois été mis à disposition des usagers. La circulation a repris progressivement sur l’ensemble de la ligne, mais le trafic reste irrégulier, indique TCL sur son site.