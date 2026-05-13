Condamnée pour prise illégale d’intérêt, la conseillère Grand Coeur lyonnais Carole Burillon démissionne

Carole Burillon a été condamnée pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de son travail en tant que cheffe de service aux Hospices Civils de Lyon. Elle a démissionné de son mandat métropolitain.

Carole Burillon, ophtalmologue de formation, devenue conseillère métropolitaine Grand Cœur lyonnais a été condamnée le 4 mai à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende dans le cadre d'une procédure de "plaider coupable" pour prise illégale d'intérêts. La présidente (LR) de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a confirmé à nos confrères du Progrès que Carole Burillon avait finalement démissionné de son mandat, sans préciser de date.

Les faits remontent à 2022

La justice a estimé que Carole Burillon avait avantagé la société de son mari au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) où elle exerçait comme cheffe du service d’ophtalmologie en 2022. Dans un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC), les magistrats financiers notaient que les comités internes censés encadrer la location de ces appareils, choisis sans mise en concurrence, ne s'étaient jamais réunis, révélant un manque à gagner pour les HCL estimé à 488 000 euros.

La peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité envers Carole Burillon a été écartée. Le motif retenu réside dans le fait que "les HCL n’ont pas pleinement assuré leur mission de surveillance et de suivi de la convention (les liant à Lyon Lasik, la société Philippe Leynaud, époux de Carole Burillon : Ndlr) et en raison de la profession de l’intéressée et des garanties d’insertion professionnelle", rappelle l’ordonnance d’homologation. À noter que la condamnation ne sera pas non plus inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les HCL n'ont réclamé aucune réparation.

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