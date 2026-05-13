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Métropole de Lyon : quelles sont les communes concernées par la collecte des bacs ce jeudi ?

  • par LR

    • Les 14 et 25 mai, jours fériés, la Métropole de Lyon assurera la collecte des ordures ménagères pour près de 610 000 foyers. Découvrez les communes concernées.

    Le jeudi 14 et le lundi 25 mai, jours fériés, la Métropole de Lyon assurera la collecte des ordures ménagères (bacs gris) et la collecte sélective (bacs de tri) auprès de 610 000 foyers du territoire. Mais attention, seulement 75 % des foyers seront concernés par cette opération. On fait le point.

    Quelles communes sont concernées ?

    Dans le détail, la collecte habituelle se déroulera dans les communes de Givors, Solaize, Vernaison, Feyzin, Corbas, Mions, Vénissieux, Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite, Chassieu, Jonage, Villeurbanne, Tassin, Charbonnière, Marcy-l’Étoile, la Tour, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Romain, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp, Fontaines-Saint-Martin, Sathonay-Village, Couzon Rochetaillée, Albigny, Fleurieu, Cailloux, Montanay, Neuville et Genay, ainsi que dans les 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements de Lyon.

    À Grigny, Charly, Irigny, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville, la collecte concernera uniquement des adresses collectées une seule fois par semaine le jeudi. À Décines et Meyzieu, la collecte sera réalisée uniquement en centre-ville et habitat collectif dense (hors habitat pavillonnaire), tandis qu’à Saint-Priest, la collecte concernera les bacs gris dans le centre-ville et l’habitat collectif dense (secteurs pavillonnaires La Fouillouse / Manissieux : collecte uniquement du bac de tri). À Caluire, la collecte concernera uniquement le bac de tri.

    Aucune collecte ne sera pas effectuée dans les 1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon, ainsi qu’à Bron, Vaulx-en-Velin, Craponne, Saint-Genis-les-Ollières, Écully, Dardilly, Champagne-au-Mont-d'Or, Limonest, Poleymieux, Curis, Saint-Germain, Quincieux, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or et Fontaines-sur-Saône.

    Et le 25 mai ?

    À noter que le 25 mai, les adresses collectées seront les mêmes que lors du lundi de Pâques. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Grand Lyon.

    Collecte des ordures le 25 mai 2026. Crédit : Grand Lyon
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