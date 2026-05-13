Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, aux côtés de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, lors d’un déplacement pour parler de la sécurisation de la montée du Chemin Neuf à Lyon. (@VG)

Ce mercredi 13 mai, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, a présenté les différents aménagements installés prochainement sur la montée du Chemin Neuf à Lyon pour "sécuriser l’utilisation du vélo sur cette voie."

Si la rue Grenette avait accaparé le tout début de mandat de Véronique Sarselli, c’est désormais la montée du Chemin Neuf qui occupe l’agenda de la présidente de la Métropole de Lyon. Et cette rue qui relie le 5e arrondissement au Vieux Lyon pourrait bien, dans les prochains mois, cristalliser les tensions entre la collectivité et la Ville de Lyon. Au cours d’un déplacement organisé ce mercredi 13 mai au matin, la présidente LR de la Métropole a présenté une série d'aménagements qui seront mis en place prochainement sur cette voirie réservée aux vélos (hors ayants droit), depuis août 2024.

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"Notre objectif est clair, on veut sécuriser l’utilisation du vélo sur cette voie qui est très dangereuse pour les cyclistes, de par la pente ainsi que les deux virages", débute Véronique Sarselli au terme d’une déambulation le long de la chaussée. Une sécurisation qui passera donc par la mise en place de panneaux signalant aux cyclistes que la pente est dangereuse – un premier panneau a déjà été apposé provisoirement en haut de la montée du Chemin Neuf -, l’installation sur la chaussée de bandes rugueuses censées faire ralentir les cyclistes ou encore d’un radar pédagogique qui "signalera dès que les 30 km/h seront dépassés".

Veronique Sarselli se dit « complètement stupéfaite qu’aucune sécurisation n’ait été faite » par la précédente majorité métropolitaine sur le montée du Chemin Neuf. pic.twitter.com/51UTltLmQo — Lyon Capitale (@lyoncap) May 13, 2026

"Responsabiliser les usagers"

Autant de mesures censées "responsabiliser les usagers et notamment les cyclistes", estime la présidente de la Métropole aux côtés des maires du 2e et 5e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver et Thomas Rudigoz. Autrefois utilisée par les automobilistes pour descendre du plateau du 5e arrondissement vers le Vieux Lyon et la Presqu’île, la montée du Chemin Neuf avait été fermée à la circulation automobile en août 2024 pour une expérimentation avant que la Métropole de Lyon, autrefois détenue par les écologistes, ne rende cette fermeture à la circulation automobile définitive en juin 2025. Seuls les ayants droit peuvent aujourd’hui emprunter la rue en voiture.

L'un des panneaux installés par la Métropole de Lyon sur la montée du Chemin Neuf à Lyon. (@VG)

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"Je suis complètement stupéfaite de constater que cela fait deux ans que cette descente est complètement vélo et qu’il n’y a jamais eu la moindre sécurisation de réalisée pour les vélos", reprend Véronique Sarselli dans un tacle à l’ancienne majorité métropolitaine présidée par l’écologiste Bruno Bernard. Demandant également à Grégory Doucet de "dire à sa police municipale de venir verbaliser ici les comportements inappropriés", la présidente n'exclut pas, par ailleurs, la réouverture de cette voirie à la circulation dans les prochains mois. La sécurisation de cette route pour les cyclistes pourrait donc passer par sa réouverture aux véhicules motorisés.

Réouverture probable du Chemin Neuf aux voitures : « Je suis en cohérence avec mes engagements » affirme Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, sans pour autant donner de calendrier précis concernant cette réouverture. pic.twitter.com/NRhOGOPhMH — Lyon Capitale (@lyoncap) May 13, 2026

"Ubuesque" selon la Ville de Lyon

Si concernant la rue Grenette, qui pourrait elle aussi accueillir de nouveau la circulation automobile à Lyon, la Métropole de Lyon avait annoncé qu’une décision serait prise "avant l’été", sur ce dossier du Chemin Neuf, aucun calendrier précis concernant cette possible et très probable réouverture n’est encore sur la table. Thomas Rudigoz, qui avait affirmé vouloir rouvrir cette rue aux voitures dans nos colonnes, explique "travailler sur le sujet" avec la Métropole. "Je suis en cohérence avec mes engagements" affirme le maire du 5e arrondissement de Lyon, lui qui avait fait de la réouverture du Chemin Neuf l’un de ses engagements de campagne.

"Ces propos m'étonnent et m'inquiètent" affirme de son côté Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités. "Raconter qu’on va mettre des voitures pour sécuriser les cyclistes c’est ubuesque", dénonce-t-il alors que Grégory Doucet s'était félicité mardi soir, dans un communiqué de presse, de l'installation d'un panneau de sensibilisation en haut de la montée du Chemin Neuf. "Notre but à la Ville est de tout faire pour conserver cette montée du Chemin Neuf comme un axe fort de la circulation cycliste sans trafic automobile. Rouvrir cette voie aux voitures sans discuter, c’est quand même surprenant de la part d’une présidente qui affirmait au début de son mandat vouloir parler avec tous les maires de la Métropole" ironise l’adjoint au maire. "On est prêt à faire un pas vers la Métropole pour trouver les aménagements mieux-disants pour l’ensemble des usagers", conclut-il.

La montée du Chemin Neuf pourrait devenir l’un des prochains fronts majeurs du bras de fer entre la Ville et la Métropole. Une bataille des mobilités qui ne fait sans doute que commencer.