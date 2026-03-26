Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon

Véronique Sarselli, tête de liste Grand cœur lyonnais, a été élue présidente de la Métropole de Lyon ce jeudi 26 mars 2026. Au terme d'un seul tour de scrutin, les 150 conseillers métropolitains l'ont désigné, à bulletin secret, comme la successeuse de Bruno Bernard à la tête de la collectivité.

C'était attendue, c'est désormais officiel : Véronique Sarselli est bien la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon. Au terme d'un vote à bulletin secret, les 150 conseillers métropolitains élus les 15 et 22 mars dernier au cours des élections métropolitaines, ont désigné la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon, également tête de liste Grand cœur lyonnais, comme la nouvelle patronne de la collectivité au près de 4 milliards d'euros de budget.

A lire aussi : Suivez en direct l'installation du nouveau conseil de la Métropole de Lyon

Avec pour seule candidature concurrente celle de Fatiha Didaoui, conseillère métropolitaine insoumise qui a recueilli 3 voix, Véronique Sarselli n'a pas tremblé. Bien que sa légitimité a un temps pu être remise en question ces dernières heures dans son camp, la chef de file Grand cœur lyonnais a remporté 91 voix, contre 3 voix pour la candidate LFI et 1 voix pour Bruno Bernard, qui ne s'était pas présenté pour un second mandat, assuré de perdre ce scrutin.

"Gouverner avec les maires"

Dans un discours à la tribune, la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon a remercié les conseillers métropolitains pour son élection avant d'évoquer en grande ligne son programme pour cette mandature qui s'ouvre. "J'accueille avec fierté cette responsabilité" a débuté la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon. "Je sais ce que représente dans notre vie publique le fait qu'une femme accède à cette fonction. C'est un signe de confiance et c'est une exigence de plus".

Estimant que "ces dernières années trop de décisions ont été vécues comme verticales" de la part de l'exécutif métropolitain, Véronique Sarselli a de nouveau promis de "gouverner avec les maires". "Je sais que certains s'interroge sur la capacité de la Métropole à travailler avec la ville centre dans une configuration politique inédite" a poursuivi la nouvelle patronne de la collectivité. "Je veux les rassurer. Avec la Ville de Lyon, comme avec toutes les communes ma volonté n'est pas d'entrer dans une confrontation institutionnel. Mais pour dialoguer, il faut être deux" a complété Sarselli dans un message adressé directement à Grégory Doucet réélu samedi à la tête de la Ville de Lyon.

Dans sa prise de parole, la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon a par ailleurs confirmé vouloir "mettre un terme au projet TOEL qui n’a pas convaincu les habitants de l’Ouest lyonnais, pour remettre sur les rails le projet de métro E entre Tassin et la place Bellecour." Un audit indépendant sur les finances de la collectivité devrait être lancé "très prochainement", a-t-elle ajouté, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un "procès" ou d'une "tentative polémique", mais un "acte de responsabilité pour préparer l’avenir avec lucidité."

"Je veux une Métropole qui ose à nouveau" a-t-elle repris. Avant de conclure : "Les habitants nous jugerons non sur des postures mais sur notre capacité à faire".

« Je veux naturellement vous dire ma gratitude de m’avoir accordé votre confiance », souligne la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli.



« Cet instant m’oblige et m’élève aussi », a-t-elle ajouté. pic.twitter.com/yUFW1dge2L — Lyon Capitale (@lyoncap) March 26, 2026

A lire aussi :