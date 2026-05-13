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Médiathèque et Espace Tonkin à Villeurbanne. Google Maps

Villeurbanne : des activités autour du handicap proposées du 19 mai au 3 juin

  • par LR

    • Du mardi 19 mai au mercredi 3 juin, la Maison du livre, de l’image et du son et la médiathèque du Tonkin de Villeurbanne proposent des ateliers autour des handicaps.

    En 2023, le handicap était le premier motif de saisine (21 %) du Défenseur des droits en matière de discrimination. Alors pour sensibiliser le grand public, aussi bien les petits que les grands, Villeurbanne organisera du 19 mai au 3 juin des animations autour des handicaps physiques, moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, psychiques, mentaux ou encore sensoriels, à la Maison du livre, de l’image et du son et à la médiathèque du Tonkin.

    Mieux comprendre, mieux agir… Les animations s’articuleront notamment autour de la projection du documentaire À perte de vue, de Carla et Pierre Petit (en audiodescription), d’un atelier autour du jeu vidéo ou encore d’un échange avec l’Association Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants (ALSDM).

    Le programme est à découvrir sur le site de médiathèque du Tonkin. Les inscriptions sont parfois nécessaires.

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