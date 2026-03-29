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Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte
Le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte à Rillieux-la-Pape. @Antoine Merlet

Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte

  • par Corentin Lucas

    • Mordu violemment par le chien d’un brigadier le samedi 21 mars, le jeune homme a déposé plainte pour tentative de meurtre.

    C’est une intervention policière qui a embrasé l’agglomération lyonnaise. Au soir du samedi 21 mars, un jeune homme de 19 ans a été grièvement blessé après avoir été mordu au cou par un chien de la police municipale.

    Les faits se sont produits dans le quartier de la Velette, à Rillieux-la-Pape, lors d’un contrôle d’identité. Selon les informations du Figaro, le chien d’un brigadier aurait été utilisé dans une logique de dissuasion. Mais la situation aurait rapidement échappé au contrôle de son maître. Présenté comme phobique des chiens, le jeune homme aurait tenté de se défendre, avant d’être attaqué.

    Lire aussi : Nouvelle soirée d’émeutes à Rillieux-la-Pape, deux mineurs interpellés

    Huit jours d’ITT pour le jeune homme

    Toujours d’après nos confrères, la victime aurait reçu huit jours d’ITT après une "morsure profonde" au niveau de la gorge. Autre information importante, le jeune homme aurait déposé plainte pour tentative de meurtre et violences volontaires mardi soir.

    Les circonstances de l’incident restent floues. Tandis que certains évoquent un chien volontairement lâché, le maire Alexandre Vincendet dément. Le policier a, lui aussi, déposé plainte pour violences et menaces de mort sur personne dépositaire de la fonction publique. Les images des caméras-piétons des policiers municipaux pourraient permettre d’éclairer l’enquête en cours.

    L’affaire, quant à elle, a ravivé les tensions dans l’agglomération, marquée par plusieurs nuits de violences urbaines. Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin et plusieurs zones sensibles de Lyon ont été visés par des émeutiers.

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