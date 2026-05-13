Fabienne Buccio : "Je quitte l’État avec cette conviction que ce qui nous est confié ne nous appartient jamais"

La préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a quitté ses fonctions ce mercredi 13 mai à l’occasion d’une cérémonie en hommage à Jean Moulin à Caluire-et-Cuire.

"En quittant mes fonctions aujourd’hui, je ne me demande pas si j’ai tout réussi. Nul ne le peut. Je me demande seulement si j’ai tenu, autant que je l’ai pu, ce qui m’avait été confié." C'est très émue que Fabienne Buccio a quitté ses fonctions ce mercredi 13 mai à Caluire-et-Cuire. En poste depuis janvier 2023, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes est revenue, le temps d’un discours en hommage à Jean Moulin, sur ces trois années passées à Lyon, avec une seule conviction : "Tout peut encore être réparé."

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"Ce qui nous est confié ne nous appartient jamais"

C’est par ces mots de Jean Moulin que la haute fonctionnaire a appelé, devant le mémorial en l’honneur du résistant, "à reprendre le fil", "au moment où tout menace de rompre." Et d’ajouter : "La tâche qu’il s’est donnée, et qui le conduit à sa perte, garantir et incarner la continuité, préserver l’unité, empêcher la rupture. En quittant mes fonctions, c’est devant cette fidélité-là que j’ai souhaité m’incliner encore une fois avec celles et ceux qui m’ont accompagné dans l’exercice de ma mission."

Cérémonie de départ de la préfète du Rhône Fabienne Buccio (Clemence Margall)

Préfète de la région Normandie entre 2017 et 2019, puis de la Nouvelle-Aquitaine entre 2019 et 2023, Fabienne Buccio devient en janvier 2023 la première femme à prendre la tête de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle qui assure avoir "servi l’État assez longtemps pour savoir qu’il n’est jamais plus juste que lorsqu’il assume sa place singulière : ferme sans dureté, proche sans faiblesse, impartial sans froideur" a invité chacun "à prendre part" aux "gestes les plus essentiels" du devoir, "sans jamais se croire" au-dessus de "la responsabilité qui nous est confiée."

Et de conclure : "Je quitte l’État avec cette conviction, forgée par les années, les visages rencontrés, les douleurs partagées, les décisions qu’il faut prendre dans la solitude d’un bureau ou au cœur de la crise, que ce qui nous est confié ne nous appartient jamais. L’autorité passe par nous. Elle nous oblige, plus qu’elle nous élève. C’est devant Jean Moulin et cette exigence que je m’incline avec le plus profond respect."

Cérémonie de départ de la préfète du Rhône Fabienne Buccio (Clemence Margall)

Etienne Guyot prendra les rênes de la préfecture le 18 mai

Fabienne Buccio laissera ainsi sa place à Etienne Guyot le 18 mai prochain. Diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’École nationale d'administration, Étienne Guyot débute sa carrière dans l’administration parisienne, avant d’intégrer le corps préfectoral. Après un passage à Lyon entre 1992 et 1994 comme sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, il rejoint plusieurs cabinets ministériels liés aux transports et à l’aménagement du territoire.

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