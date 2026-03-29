Lyon Urban Trail : Sunny Durand s'impose sur la plus petite épreuve de l’édition 2026 !

Sunny Durand s’est imposé sur l’épreuve la plus accessible du Lyon Urban Trail, le 12 km.

Ce dimanche 29 mars, le format 12 km du Lyon Urban Trail a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses avec une course rapide et serrée dans les rues de la capitale des Gaules.

Pour cette 18e édition du LUT, c’est un local qui a empoché la dernière épreuve de la journée. Après le Lyonnais Melvyn Bracon, vainqueur du 18km, c’est au tour de Sunny Durand, licencié de l’ESL Pierre-Bénite, de franchir la ligne en tête.

Sunny Durand a fait la différence dans les derniers kilomètres pour s’imposer en 44min15s. Il devance de seulement 15 secondes son dauphin, Arnaud Taurelle, auteur lui aussi d’une très belle performance. Julien Onillon complète le podium, en terminant à une minute du vainqueur.

Chez les femmes, c'est aussi une native de l'étape qui a gagné la course. Alice Gorry a terminé en tête en 53min29s, devant Lou-Anne Hadrot (2e) et Lucile Lacombe (3e).

C’est ainsi que s’achève l’édition 2026 du Lyon Urban Trail. Le prochain rendez-vous est donné en novembre, avec la traditionnelle nocturne.

Les vainqueurs du Lyon Urban Trail 2026 :

> 38km (H) - Sébastien Spehler en 2h28min53s.

> 38km (F) - Diana Ballet en 3h23min37s.

> 28km (H) - Mael Baron en 2h00min27s.

> 28km (F) - Alice Demards en 2h17min23s.

> 18km (H) - Melvyn Bracon en 1h10min19s.

> 18km (F) - Méline Lhermite en 1h28min03s.

> 12km (H) - Sunny Durand en 44min15s.

> 12km (F) - Alice Gorry en 53min29s.