Fourvière : quand l’emblème lyonnais menace de s’effriter

À plus de quarante mètres de hauteur, les quatre tours de la basilique sont exposées aux vents et confrontées à de sérieux problèmes d’infiltration d’eau et de pathologie sur les pierres. Sans intervention, les dégâts auraient pu être irréversibles et dangereux. @GL

Fin mars, les échafaudages grimpent sur la basilique Notre-Dame de Fourvière. Un chantier à 5,2 millions d’euros, deux ans de travaux pour sauver les quatre tours de l’emblème lyonnais. Reportage en hauteur.

C’est une infiltration d’eau dans les escaliers qui a tout déclenché. Alertée par ses équipes, la fondation Fourvière commande un diagnostic complet des quatre tours entre novembre 2023 et juillet 2024. Le verdict est sévère : fissures, joints dégradés, charpentes métalliques rongées par la rouille dans les zones confinées. “On prenait les morceaux à la main. C’était effrité”, résume Philippe Allart, l’architecte du projet qui suit le bâtiment depuis 2007.

Des filets de protection ont dû être posés pour retenir les pierres menaçant de tomber. La Drac (direction régionale des affaires culturelles) et la préfecture du Rhône ont poussé la fondation à traiter les quatre tours d’un coup plutôt que deux par deux.