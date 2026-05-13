Vue sur la barre du Château, La Duchère

Le 21 mai prochain se tiendra la 4e édition de la Journée citoyenne sur la place Gisèle Halimi (9e) à Lyon.

Le club Lyon-La Duchère organise sa 4e journée citoyenne. Le 21 mai prochain, le club de football donnera rendez-vous aux jeunes du territoire lors d'un événement organisé place Gisèle Halimi (9e). L'objectif ? Sensibiliser les élèves à la citoyenneté, à l'engagement et aux enjeux de cohésion sociale.

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Au programme : des ateliers interactifs, des animations participatives et des temps d'échange avec les acteurs du territoire, dont le SDMIS. La structure RAID Aventure Organisation proposera également un large panel d’activités, allant de la boxe au tir laser, tout en passant par des ateliers de prévention autour des drogues et de l’alcool.

L'événement est ouvert aux élèves des écoles primaires, des collèges et lycées, des publics en situation de décrochage scolaire ainsi qu’aux jeunes accueillis en Instituts Médico-Éducatifs de La Duchère et des environs.

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