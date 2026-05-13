Rhône : plusieurs routes concernées par des travaux dès le 18 mai

Le Département du Rhône annonce une série de chantiers sur plusieurs axes routiers du Beaujolais à partir du 18 mai. Des fermetures temporaires et déviations sont à prévoir.

De nouveaux travaux vont perturber la circulation sur les routes départementales du Rhône à partir du 18 mai. Le Département lance plusieurs opérations d’entretien destinées à améliorer la sécurité et la qualité des chaussées, notamment dans le Beaujolais.

Des travaux préparatoires avant la pose d’enduits superficiels d’usure sont programmés sur la RD68E à Odenas, la RD9 à Dracé et la RD18 à Belleville-en-Beaujolais, jusqu’au 12 juin. Les routes seront ponctuellement barrées un à deux jours, avec des déviations mises en place. Les secours et cars scolaires resteront toutefois autorisés à circuler.

D’autres interventions sont prévues du 18 au 21 mai sur la RD134 entre Sarcey et Le Breuil, ainsi que du 18 au 22 mai sur les RD20 et RD20A à Blacé et Salles-Arbuissonnas.

Au total, plusieurs dizaines de milliers d’euros sont investis pour ces opérations d’entretien. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter la plateforme Inforoute69 pour suivre l’évolution des chantiers en temps réel.