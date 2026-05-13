Actualité
la 21e édition des Nuits Sonores avait fait danser 108 000 festivaliers. © Juliette Valero

Que faire à Lyon pendant le pont ? Les bons plans du 13 au 17 mai

  • par Loane Carpano

    • Nuits Sonores, croisière, brocante... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités pour occuper votre long week-end de mai.

    Nuits Sonores

    Nuits sonores Lyon usines brossette
    Crédit DR Nuits sonores

    Les Nuits Sonores vont rythmer ce long week-end de mai. La grande fête de musiques électro et indépendantes débutera dès mercredi 13 mai. Du groupe américain Anamanaguchi, au trio jazz lyonnais Shibuuya, tout le monde devrait trouver son compte lors de l'événement. Des rencontres, des débats et des shows sont également programmés du mercredi au dimanche.

    Tout savoir sur les Nuits Sonores dans notre article.

    Love Boat Festival

    Photo : Love Boat

    A l'abordage. Du 14 au 16 mai, le Love Boat Festival vous invite à monter sur son dancefloor flottant pour deux heures de croisière musicale sur la Saône et le Rhône. Au programme : 12 croisières pour découvrir ou redécouvrir la ville de Lyon de jour ou de nuit au rythme des DJ Sets.

    La programmation en détail ici.

    Fort en Vintage

    Crédit : Handwritten Collection

    Et si ce week-end était l'occasion de chiner avec une vue imprenable ? Dimanche 17 mai, le Fort Saint-Laurent accueillera une brocante en plein air. Au programme, des objets vintages, des habits de seconde-main, ou encore des accessoires. Pas de panique pour les gourmands, le roi du sandwich Gus and Gas tiendra un petit stand de restauration sur place.

    Toutes les informations en lien.

    Journée de Reconversion du Cheval de Course

    Photo d'illustration. © ML

    Découvrir et comprendre la vie des chevaux après les courses. C'est ce que proposera l'hippodrome de Parilly jeudi 14 mai. En plus de huit courses de galop et de visite des coulisses, le site accueillera les stars Kaloriziki, Gali d'Anges et Way to Marseille pour "une parade des champions." Au programme également, des démonstrations de dressage et de saut d'obstacles, des courses de poney, ou encore des baptêmes.

    Toutes les informations sur l'événement ici.

    Lyon Open International Karaté

    Dernier rendez-vous à noter dans vos agendas : le Lyon Open International Karaté. Les 16 et 17 mai, la maison du Judo vibrera au rythme des combats. L'événement est ouvert à tous les pratiquants dès l’âge de 6 ans, sans obligation de qualification préalable. Si le samedi sera dédié aux adultes et aux vétérans, les enfants et ados pourront participer à plusieurs épreuves dimanche. Près de 500 compétiteurs venus de dix pays sont attendus.

    Compléments d'information en lien.

    Lire aussi : Shopping coloré

    à lire également
    Lyon : Airbnb enregistre une hausse de 10 % de ses réservations durant les Nuits Sonores

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Airbnb enregistre une hausse de 10 % de ses réservations durant les Nuits Sonores 14:47
    Que faire à Lyon pendant le pont ? Les bons plans du 13 au 17 mai 14:10
    Cérémonie de départ de la préfète du Rhône Fabienne Buccio (Clemence Margall)
    Fabienne Buccio : "Je quitte l’État avec cette conviction que ce qui nous est confié ne nous appartient jamais" 13:33
    Chemin Neuf à Lyon : en attendant sa réouverture aux voitures, la Métropole veut "sécuriser" les cyclistes 12:48
    Le grand jeu de piste “Re Lyon Nous” revient le 14 juin : les inscriptions sont ouvertes 12:35
    d'heure en heure
    "-60 % sur toute la collection" : à Lyon, Minelli ferme ses portes 11:53
    Chantier du tramway T10 : plusieurs lignes TCL à Saint-Fons perturbées jusqu’à fin 2026 11:08
    Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'Olympique lyonnais, est décédé à l'âge de 83 ans 11:07
    immeuble Tonkin drogue
    Un événement pour mieux appréhender l'adolescence organisé à Villeurbanne 10:58
    Opéra Breaking Battle… L’événement à l’Opéra de Lyon ! 10:56
    "La Voix humaine" à l’Auditorium : Patricia Petibon en "one woman opéra" 10:55
    Un cas d'Hantavirus lié aux rats du parc de la Tête d'Or détecté à Lyon en 2024 10:54
    Vallée de la chimie Lyon
    PFAS : l’ONU interpelle l’État français et deux industriels de la vallée de la chimie 10:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut