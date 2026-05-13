Nuits Sonores, croisière, brocante... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités pour occuper votre long week-end de mai.

Nuits Sonores

Crédit DR Nuits sonores

Les Nuits Sonores vont rythmer ce long week-end de mai. La grande fête de musiques électro et indépendantes débutera dès mercredi 13 mai. Du groupe américain Anamanaguchi, au trio jazz lyonnais Shibuuya, tout le monde devrait trouver son compte lors de l'événement. Des rencontres, des débats et des shows sont également programmés du mercredi au dimanche.

Tout savoir sur les Nuits Sonores dans notre article.

Love Boat Festival

Photo : Love Boat

A l'abordage. Du 14 au 16 mai, le Love Boat Festival vous invite à monter sur son dancefloor flottant pour deux heures de croisière musicale sur la Saône et le Rhône. Au programme : 12 croisières pour découvrir ou redécouvrir la ville de Lyon de jour ou de nuit au rythme des DJ Sets.

La programmation en détail ici.

Fort en Vintage

Crédit : Handwritten Collection

Et si ce week-end était l'occasion de chiner avec une vue imprenable ? Dimanche 17 mai, le Fort Saint-Laurent accueillera une brocante en plein air. Au programme, des objets vintages, des habits de seconde-main, ou encore des accessoires. Pas de panique pour les gourmands, le roi du sandwich Gus and Gas tiendra un petit stand de restauration sur place.

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Journée de Reconversion du Cheval de Course

Photo d'illustration. © ML

Découvrir et comprendre la vie des chevaux après les courses. C'est ce que proposera l'hippodrome de Parilly jeudi 14 mai. En plus de huit courses de galop et de visite des coulisses, le site accueillera les stars Kaloriziki, Gali d'Anges et Way to Marseille pour "une parade des champions." Au programme également, des démonstrations de dressage et de saut d'obstacles, des courses de poney, ou encore des baptêmes.

Toutes les informations sur l'événement ici.

Lyon Open International Karaté

Dernier rendez-vous à noter dans vos agendas : le Lyon Open International Karaté. Les 16 et 17 mai, la maison du Judo vibrera au rythme des combats. L'événement est ouvert à tous les pratiquants dès l’âge de 6 ans, sans obligation de qualification préalable. Si le samedi sera dédié aux adultes et aux vétérans, les enfants et ados pourront participer à plusieurs épreuves dimanche. Près de 500 compétiteurs venus de dix pays sont attendus.

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