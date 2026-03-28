Mort de Quentin Deranque à Lyon : le leader de l’ultradroite placé en détention provisoire

Eliot Bertin, leader de l’ultradroite, a participé illégalement à la marche pour Quentin Deranque. (@Guillaume Lamy)

Figure de l’ultradroite lyonnaise, Eliot Bertin a été placé en détention provisoire, ce jeudi 26 mars.

Eliot Bertin, leader de l’ultradroite à Lyon, a été arrêté et placé en détention provisoire pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. En cause, il se serait rendu, d’après les informations de BFMTV, à la marche en hommage à Quentin Deranque du 21 février dernier.

Pour rappel, le militant avait été mis en examen pour son implication présumée dans une violente attaque survenue en 2023 dans un un local associatif du Vieux Lyon où se tenait une conférence sur Gaza. Il faisait ainsi l’objet de restrictions strictes, dont l’interdiction de se rendre dans la capitale des Gaules.

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Un militant bien connu des services de police

Eliot Bertin n’est pas un simple militant rhodanien. Il est connu pour avoir fondé Lyon Populaire, un groupuscule d’ultradroite dissous en 2025 par Bruno Retailleau pour cause de discours discriminatoires et haineux "envers les personnes immigrées, les juifs et les personnes homosexuelles", selon le décret.

Il est également le compagnon de Aliette Espieux, organisatrice de la marche pour Quentin Deranque du 21 février, ancienne candidate du Rassemblement national et figure des mouvements anti-avortement.

La justice va se prononcer plus précisément sur les conditions de ce contrôle judiciaire, ce lundi 30 mars.