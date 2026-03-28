Actualité
Eliot Bertin, leader de l'ultradroite, a participé illégalement à la marche pour Quentin Deranque.
Eliot Bertin, leader de l’ultradroite, a participé illégalement à la marche pour Quentin Deranque. (@Guillaume Lamy)

Mort de Quentin Deranque à Lyon : le leader de l’ultradroite placé en détention provisoire

  • par Corentin Lucas

    • Figure de l’ultradroite lyonnaise, Eliot Bertin a été placé en détention provisoire, ce jeudi 26 mars.

    Eliot Bertin, leader de l’ultradroite à Lyon, a été arrêté et placé en détention provisoire pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. En cause, il se serait rendu, d’après les informations de BFMTV, à la marche en hommage à Quentin Deranque du 21 février dernier.

    Pour rappel, le militant avait été mis en examen pour son implication présumée dans une violente attaque survenue en 2023 dans un un local associatif du Vieux Lyon où se tenait une conférence sur Gaza. Il faisait ainsi l’objet de restrictions strictes, dont l’interdiction de se rendre dans la capitale des Gaules.

    Lire aussi : Une vague d'interpellations dans les rangs de l'ultradroite

    Un militant bien connu des services de police

    Eliot Bertin n’est pas un simple militant rhodanien. Il est connu pour avoir fondé Lyon Populaire, un groupuscule d’ultradroite dissous en 2025 par Bruno Retailleau pour cause de discours discriminatoires et haineux "envers les personnes immigrées, les juifs et les personnes homosexuelles", selon le décret.

    Il est également le compagnon de Aliette Espieux, organisatrice de la marche pour Quentin Deranque du 21 février, ancienne candidate du Rassemblement national et figure des mouvements anti-avortement.

    La justice va se prononcer plus précisément sur les conditions de ce contrôle judiciaire, ce lundi 30 mars.

    à lire également
    Le Run In Spirit traverse les symboles du catholicisme. ©Run In Spirit
    Lyon : Run In Spirit revient pour une 8e édition placée sous le signe du partage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Eliot Bertin, leader de l'ultradroite, a participé illégalement à la marche pour Quentin Deranque.
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le leader de l’ultradroite placé en détention provisoire 10:58
    Le Run In Spirit traverse les symboles du catholicisme. ©Run In Spirit
    Lyon : Run In Spirit revient pour une 8e édition placée sous le signe du partage 10:15
    Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.
    Coup de tonnerre à Vaulx-en-Velin : le futur maire Abdelkader Lahmar (LFI) pourrait renoncer à sa fonction 09:40
    Vaulx-en-Velin : un homme tué dans une fusillade
    Vaulx-en-Velin : un homme tué dans une fusillade 09:21
    Grève routier
    Hausse des prix du carburant : les routiers mobilisés sur l’A7 au sud de Lyon ce samedi 09:01
    d'heure en heure
    Article payant Lyon : vos (nouveaux) maires d’arrondissements 09:00
    réveil heure d'été
    Heure d’été : tout ça pour presque rien 08:42
    océan
    L'image du mois à Lyon : le mystère des anneaux 08:30
    On s’en serait bien passé … des souris à Lyon 08:00
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Avalanches : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:40
    musée d'art contemporain lyon
    Le musée d'art contemporain de Lyon cartonne 07:30
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Le froid s’installe à Lyon, un début de week-end marqué par le retour de la pluie 07:29
    nuits de fourviere
    Nuits de Fourvière : pourquoi ça bug encore ? 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut