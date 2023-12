Le récap' des temps de la semaine à Lyon

Marche blanche à Vaulx-en-Velin, premiers succès de l'OL, augmentation des tarifs TCL, dissolution des Remparts,... Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023.

L'actualité lyonnaise a été riche cette semaine. En voici un résumé pour retenir l'essentiel.

Incendie de Vaulx-en-Velin : un an après, une marche blanche pour honorer les victimes

Un an après l'incendie du 12 chemin des Barques qui avait fait 10 morts, près de 200 personnes se sont rassemblés à Vaulx-en-Velin lors d'une marche blanche pour honorer les victimes du drame. 10 personnes, dont 5 enfants, avaient trouvé la mort.



Près de 200 personnes ont rendu hommage aux victimes de l'incendie du 12 chemin des Barques ce samedi 16 décembre 2023 © ML

Le 12 chemin des Barques ne sera pas démoli, mais racheté par la ville, avec le concours de l'État, puis rénové. "Les travaux se poursuivront. Nous réfléchissons à y installer une résidence étudiante ou senior", détaille Hélène Geoffroy, en marge de la marche blanche. 23 familles sur 31 ont été relogées. 3 sont en attente d'emménagement.

JO d'hiver : "Il y aura peut-être de la neige en 2030 mais à 3000 mètres d'altitude"

L'attribution des Jeux olympiques 2030 aux Alpes françaises, région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, ne fait pas que des heureux en montagne. Un collectif, No JO, s'est monté, cet été, quand la France a officialisé sa candidature et invite les politiques à faire marche arrière.

Stéphane Passeron, ancien skieur de fond et porte-parole de l'association No JO était l'invité de 6 minutes chrono. Il dénonce notamment une candidature qui s'est construite sans consultation des habitants : "La décision a été prise par trois personnes, deux présidents de région et le président du CNOSF. Ils ont fait un oral qui a duré 45 minutes, un dossier qui faisait 10 pages et là, on a orienté la politique des Alpes pour les 30 ans à venir sans aucune concertation avec la population ni avec le monde politique ou le monde scientifique".

La LDLC Arena dans le giron de Jean-Michel Aulas et deux victoires d'affilée pour l’OL

Le feuilleton LDLC Arena continue. S'il n'est plus propriétaire de l'OL, Jean-Michel Aulas ne compte pas laisser la LDLC Arena quitter son giron. Selon des informations de RMC Sport, confirmé ensuite par l'ex-président du club, JMA va bien se porter candidat au rachat de la salle multifonction d'OL Groupe par le biais de sa société Holnest. Samedi matin, il a d'ailleurs été élu vice-président de la FFF.

Enfin, cette semaine, le club lyonnais s’est d’ailleurs offert ses premiers succès de la saison en Ligue 1. Les Lyonnais occupent actuellement la 16e place avec 13 points et ne sont plus relégables.

Jean-Michel Aulas © Tim Douet

Oullins et Pierre-Bénite ne font plus qu’un

C’est désormais officiel, à compter du 1er janvier 2024 les communes d’Oullins et Pierre-Bénite fusionneront pour former une seule commune qui s’appellera Oullins-Pierre-Bénite. Dans un communiqué publié vendredi 15 décembre, la préfecture du Rhône annonce avoir acté les délibérations des conseils municipaux d’Oullins et Pierre-Bénite qui s’étaient déroulés simultanément le 8 novembre 2023, parfois dans une grande confusion.

En redevenant une seule et même commune, comme cela était le cas il y a un peu plus de 150 ans, la nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite deviendra donc la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon avec plus de 37 800 habitants. À compter du 1er janvier 2024, la Métropole de Lyon, elle, ne comptera plus que 58 communes.

Vue aérienne de la commune d'Oullins, qui fusionnera avec Pierre-Bénite au 1er janvier 2024. ©Ville d'Oullins

Le groupe d’ultra-droite lyonnais Les Remparts bientôt dissout ?

Dans un entretien accordé au média vidéo Brut, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a assuré travailler à la dissolution du groupuscule d’ultra-droite lyonnais Les Remparts. Installée dans le Vieux-Lyon, l’association dont le maire de Lyon Grégory Doucet et plusieurs élus locaux demandent la dissolution depuis de nombreux mois est dans le viseur du locataire de la place Beauvau.

@GDarmanin annonce que "les services de renseignement travaillent" sur la dissolution du mouvement d'ultra-droite des Remparts lyonnais.

"Les services de police et de renseignement y travaillent. Je n’ai jamais eu la main qui tremble pour mettre fin à des mosquées salutistes d’islam radicale et contre l’ultra gauche et l’ultra droite, qui est dangereuse aussi avec des attentats qui sont déjoués", a expliqué le ministre de l’Intérieur, précisant qu’ "il y a eu 13 attentats déjoués pour l’ultra droite".

La période de sauvegarde de Casino prolongée de 2 mois

Lundi, le tribunal de commerce de Paris a prolongé de deux mois la période de sauvegarde pour permettre au groupe Casino de continuer à réaménager sa dette colossale. Malgré une offre de reprise par un consortium d'investisseurs porté notamment par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, le géant régional de la grande distribution est toujours sous la menace d'un démantèlement. "On se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas encore le plan final qui va être réellement mis en application donc on ne peut partir que sur des suppositions, mais si on entend malgré tous les articles qu'on trouve dans la presse, on s'aperçoit que tout doit disparaître", redoute Jean Pastor, porte-parole (CGT) de l'intersyndicale du groupe Casino, invité de 6 min Chrono.

Une partie des magasins du groupe Casino pourrait être vendue à des enseignes concurrentes par les futurs nouveaux propriétaires de la firme stéphanoise. Le syndicaliste CGT estime que Casino a trop longtemps masqué ces difficultés financières et pointe la responsabilité de l'actuel président du groupe.

Les TCL vont augmenter certains de leurs tarifs en 2024

Mauvaise nouvelle pour les usagers des Transports en Commun Lyonnais. Le Sytral, autorité organisatrice des transports de la métropole de Lyon a annoncé une augmentation de ses tarifs pour 2024. Elle devrait être de l'ordre de 2,6 à 2,7%. Sytral Mobilités justifie cette augmentation par le "contexte inflationniste encore très élevé ». "Pour continuer à améliorer nos réseaux, nous sommes contraints de réviser à la hausse les tarifs de certains tickets et abonnements. Toutefois cela se fera à un niveau inférieur à celui de l’inflation", annonce Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.