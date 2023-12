Le Figaro se paye le musée d'Histoire de Lyon et enchaîne les bourdes

La nouvelle exposition permanente du musée d'Histoire de Lyon fait parler d'elle de façon inattendue. Relayée dans les pages du Figaro Histoire, elle serait, d'après le site Arrêt sur Images et la direction du MHL, décrite de façon incorrecte par le quotidien. Le musée a souhaité exercer son droit de réponse, en vain.

Une exposition "mensongère et ultra-politisée". C'est ainsi que Le Figaro Histoire a décrit la nouvelle exposition permanente du musée Gadagne (Lyon 5e). Pourtant, d'après un article rédigé par nos confrères d'Arrêt sur Images, le quotidien s'est embourbé dans un description incorrecte de l'exposition sur l'histoire de Lyon. Déjà modifié plusieurs fois, l'article reste, selon les historiens, erroné.

Lire aussi : Le musée d’Histoire de Lyon inaugure son nouveau parcours permanent

"Il a fait des remarques [...] sur la partie du musée sur l'histoire industrielle, il y a vu qu'on ne parlait que des femmes ou de maghrébins, il était assez virulent", explique Xavier de la Selle, directeur du musée Gadagne auprès d'Arrêt sur images. Je lui ai répondu pour lui dire que la recherche historique récente proposait beaucoup de travaux sur les questions d'immigration, et que dans la partie de l'exposition sur l'histoire industrielle, la première partie qu'on fait remonter au 16e siècle avec la fabrique de la soie jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne propose aucun texte sur les femmes."

Hier soir, le vernissage du nouveau parcours permanent du #MHLLyon était le point d'orgue de plusieurs années de travail. De nombreux invités étaient présents pour ce grand moment festif.

Le nouveau MHL : une scénographie complètement repensée, 4 expositions à partager. pic.twitter.com/61FsoKzfQS — Gadagne / MAM / MHL (@GadagneLyon) December 2, 2023

Des déformations historiques dénoncées par un historien lyonnais

Sur X (anciennement Twitter), Paul Chopelin, historien et codirecteur du département d'histoire de l'université Lyon 3, a dénoncé publiquement les inexactitudes relayées par Le Figaro Histoire, notamment au sujet de Joseph Chalier, révolutionnaire français décrit, à tort selon lui, par Le Figaro Histoire comme ayant "mis en place une dictature sanglante dans la ville".

Une majorité de bonne réponse. 👏

N'en déplaise au @Figaro_Histoire, il n'y a jamais eu à Lyon de "dictature sanglante" de Chalier, qui, même s'il en avait très envie, n'a fait exécuter personne. Il est en réalité le 1er Lyonnais à mourir sur la guillotine le 16 juillet 1793.

1/2 https://t.co/T3ZCcHpu1d — Paul Chopelin (@ChopelinP) December 5, 2023

Droit de réponse du musée refusé

Suite à la publication de l'article, Xavier de la Selle explique à Arrêt sur Images que le musée a souhaité exercer son droit de réponse auprès du Figaro le 7 décembre. Le quotidien ne l'a pourtant pas publié.

Le site spécialisé dans la critique des médias précise également que l'article du Figaro Histoire a suscité plus de 300 commentaires sur son site et qu'il a été repris par la revue de presse d'extrême droite Fdesouche. "Au musée, situé dans le Vieux Lyon, quartier bastion de groupes de militants identitaires, l'on craint des conséquences plus graves que les commentaires des abonnés du Figaro. Heureusement, à ce jour, le seul résultat concret fut la venue de nouveaux visiteurs souhaitant "voir par eux-mêmes", confie le directeur du musée", écrit Arrêt sur Images.

Le Musée d'Histoire de Lyon est ouvert du mercredi au dimanche

de 10h30 à 18h. Plus d'informations.