Dans un entretien accordé au média vidéo Brut, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a assuré travailler à la dissolution du groupuscule d’ultra-droite lyonnais Les Remparts.

Né sur les cendres de Génération identitaire, un groupuscule d’ultra-droite lyonnais dissous en conseil des ministres en 2021, le groupe les Remparts pourraient bien connaître le même sort. Installée dans le Vieux-Lyon, l’association dont le maire de Lyon Grégory Doucet et plusieurs élus locaux demandent la dissolution depuis de nombreux mois est dans le viseur du locataire de la place Beauvau.

Le ministre de l'Intérieur @GDarmanin annonce que "les services de renseignement travaillent" sur la dissolution du mouvement d'ultra-droite des Remparts lyonnais. pic.twitter.com/ytjp2bvrww — Brut FR (@brutofficiel) December 10, 2023

"Je n’ai jamais eu la main qui tremble"

Dans un entretien accordé au média vidéo Brut, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a assuré dimanche travailler à la dissolution du groupuscule d’ultra-droite, qui s’est illustré à plusieurs reprises lors de manifestations sauvages à caractère raciste. "Les services de police et de renseignement y travaillent. Je n’ai jamais eu la main qui tremble pour mettre fin à des mosquées salutistes d’islam radicale et contre l’ultra gauche et l’ultra droite, qui est dangereuse aussi avec des attentats qui sont déjoués", a expliqué le ministre de l’Intérieur, précisant qu’ "il y a eu 13 attentats déjoués pour l’ultra droite".

Ces derniers jours, le ministère de l’intérieur avait déjà annoncé le 28 novembre la dissolution de la Division Martel et avoir enclenché celle de la Citadelle, deux autres groupuscules d’ultra droite.

