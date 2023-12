Casino : "on parle de la disparition d'une entreprise qui a 125 ans"

Jean Pastor, porte-parole (CGT) de l'intersyndicale du groupe Casino en difficulté financière, est l'invité de 6 minutes chrono.

Ce lundi 11 décembre, le tribunal de commerce de Paris a prolongé de deux mois la période de sauvegarde pour permettre au groupe Casino de continuer à réaménager sa dette colossale. Malgré une offre de reprise par un consortium d'investisseurs porté notamment par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, le géant régional de la grande distribution est toujours sous la menace d'un démantèlement. "On se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas encore le plan final qui va être réellement mis en application donc on ne peut partir que sur des suppositions, mais si on entend malgré tous les articles qu'on trouve dans la presse, on s'aperçoit que tout doit disparaître", redoute Jean Pastor, porte-parole (CGT) de l'intersyndicale du groupe Casino.

Une partie des magasins du groupe Casino pourrait être vendue à des enseignes concurrentes par les futurs nouveaux propriétaires de la firme stéphanoise. Le syndicaliste CGT estime que Casino a trop longtemps masqué ces difficultés financières et pointe la responsabilité de l'actuel président du groupe : "A-t-il géré l'entreprise en bon père de famille, comme il aurait dû le faire, ou a-t-il mis ses intérêts particuliers avant ceux des salariés et de la pérennité de l'entreprise ? On a une dette qui a été exponentielle. On en arrive pratiquement entre 7 et 12 milliards (...) On versait des dividendes aux actionnaires, alors que le groupe ne dégageait pas de bénéfices".