Les Alpes françaises devraient organiser les JO d'hiver 2030

Le président du comité olympique français David Lappartient (à gauche), la présidente du comité paralympique français Marie-Amelie Le Fur et le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes Laurent Wauquiez ont présenté mardi la candidature de la France pour les Jo d’hiver 2030 au CIO. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Sauf rebondissement, les Alpes françaises devraient obtenir l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030.

Selon nos confrères du journal l'Equipe, la commission exécutive du Comité international olympique réunie ce mercredi à Paris a décidé de n'entrer en dialogue ciblé qu'avec le dossier des Alpes françaises pour l'organisation des JO d'hiver 2030, porté par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et son homologue de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier.

Une phase de négociations poussées

La France était opposée à la Suède et à la Suisse, des candidatures jugées pourtant très solides. Ce dialogue ciblé est une phase de négociations poussées entre le CIO et ce qui pourrait ainsi devenir le futur pays organisateur. Sauf rebondissement, c'est donc bien la France qui, six ans après les JO 2024 d'été, devrait obtenir les JO d'hiver 2030.

La commission exécutive validera ce choix lors d'une de ses prochaines réunions et le soumettra au vote de ratification de la session en 2024. Il pourrait néanmoins être reporté puisque selon la Charte olympique, il ne peut avoir lieu dans un pays qui est en même temps candidat.

Début novembre, Laurent Wauquiez avait évoqué son ambition de "faire revenir l'émotion d'Albertville", avec une candidature "sobre et économe". "Vous n'avez jamais vu une candidature française qui a couté aussi peu chère que la notre", a même assuré Laurent Wauquiez, sans toutefois donner le montant exact qui doit encore être affiné.

