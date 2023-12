À Vaulx-en-Velin, une marche blanche poignante pour honorer les victimes de l'incendie

Un an après l'incendie du 12 chemin des Barques qui avait fait 10 morts, les habitants de Vaulx-en-Velin se sont rassemblés lors d'une marche blanche pour honorer les victimes du drame. Reportage.

Près de 200 personnes étaient réunies et pourtant, c'est un silence de plomb qui entourait le 12 chemin des Barques ce samedi à Vaulx-en-Velin.

Il y a un an jour pour jour, 10 personnes, dont 5 enfants, trouvaient la mort dans un incendie. Aujourd'hui, samedi 16 décembre 2023, l'Association des victimes de l'incendie des Barques a souhaité "honorer les victimes" en organisant une marche blanche.

Sur la place de la Nation, Fadila et Rahima s'apprêtent à s'élancer dans le cortège, dans lequel sont parsemés des ballons blancs et des fleurs distribués pour l'hommage. "Nous sommes venues pour partager la douleur des familles des victimes, que nous connaissons. C'était important pour nous d'être ici", confient les deux Vaudaises. Lilia, la vingtaine, est également venue apporter son soutien aux victimes et à leurs familles : "C'est un drame. Je travaille dans une association qui aide les victimes. En étant là aujourd'hui, on leur montre qu'on ne les oublie pas". Près d'elle, un jeune homme porte sur sa veste une photo de sa femme, décédée dans l'incendie.

Le cortège s'est élancé de la place la Nation pour rejoindre le lieu du drame, au 12 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin © ML

"J'ai tout vu depuis ma fenêtre."

Peu après 15 h, le cortège s'est élancé en direction du 12 chemin des Barques, après un discours de la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, de l'Association des victimes de l'incendie des Barques et de Cœur Banlieuzhar. "Chaque 16 décembre aura dorénavant une résonance particulière", a déclaré Hélène Geoffroy, avant de saluer la présence d'Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône et de Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l'Habitat et du Logement social. Derrière la banderole, les visages sont éplorés. Devant le lieu du drame, le lâcher de ballons a été précédé par une minute de silence. Des prières sont murmurées. Des forts sanglots se font entendre. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant l'entrée de l'immeuble ravagés par les flammes le 16 décembre 2022 © ML

Alors que les habitants déposent fleurs et hommages à l'entrée de l'immeuble, dont les murs sont toujours marqués par le noir causé par la fumée, Leila* préfère se retirer. "J'habite en face. Le 16 décembre 2022, j'ai tout vu depuis ma fenêtre. J'ai l'impression de tout revivre aujourd'hui", balbutie-t-elle, très émue.

L'immeuble sera rénové. 23 familles déjà relogées.

Le 12 chemin des Barques ne sera pas démoli, mais racheté par la ville, avec le concours de l'État, puis rénové. "Les travaux se poursuivront. Nous réfléchissons à y installer une résidence étudiante ou senior", détaille Hélène Geoffroy, en marge de la marche blanche. 23 familles sur 31 ont été relogées. 3 sont en attente d'emménagement.

8 suspects interpellés puis remis en liberté

Mardi 5 décembre, huit personnes, âgés de 19 à 22 ans, ont été interpellées puis remises en liberté. "Les gardes à vue ont été levées dans la soirée par le juge d’instruction et les investigations se poursuivent sur commission rogatoire", avait indiqué le parquet de Lyon.

*le prénom a été modifié