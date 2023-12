Incendie de Vaulx-en-Velin : 23 foyers ont été définitivement relogés

Un an après l'incendie qui a coûté la vie à dix personnes à Vaulx-en-Velin, les responsables politiques ont dressé un bilan des procédures de relogement.

Le 16 décembre 2022, un violent incendie embrasait l'immeuble du 12 chemin des Barques dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, emportant la vie de dix personnes. 31 foyers ont été sinistrés, représentant environ 80 personnes à reloger. Un défi considérable dans un contexte où le logement se fait rare et où les collectivités ont été dans l'obligation d'être à l'écoute des demandes de familles durablement traumatisées.

Des situations administratives et familiales complexes

Un an plus tard, la préfecture du Rhône, la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon ont dressé un bilan des procédures de relogement. 23 ménages ont ainsi trouvé une solution pérenne. Trois ont accepté une proposition et sont en attente d'emménagement, deux ont une proposition en cours d'étude. Ces personnes ont été équipées en meubles et électroménager par la municipalité lors de leur emménagement.

En revanche, deux foyers sont actuellement bloqués "en raison d'une situation administrative ou personnelle complexe, empêchant l'accès à un logement social", précise la Ville de Vaulx-en-Velin. Ces deux foyers sont bien relogés mais dans un hébergement qui ne répond pas entièrement à leurs besoins. Enfin, un homme seul reste sans solution, "en raison de sa situation administrative" poursuit la municipalité.

Selon les services de l'Etat, ce sinistré ne peut avoir accès à un logement social en raison de troubles à l'ordre public dont il aurait été l'auteur. Nos confrères de Rue89Lyon rapportent par ailleurs que son titre de séjour est expiré. Au total, la commune de Vaulx-en-Velin a dépensé 280 000 € pour prendre en charge l'hébergement, les déménagements et l'équipement des foyers sinistrés.

Trois questions à Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin :

Quel bilan tirez-vous aujourd'hui des procédures de relogement ?



"Il y a une personne avec une situation administrative compliquée. Tout le monde est relogé ou ont des propositions en cours d'étude, et les deux autres personnes c'est leur situation familiale personnelle qui est complexe. On a fait une cellule de relogement qui se réunit toutes les semaines, c'est inédit, ça ne s'est jamais fait dans le cadre d'une catastrophe de cette nature avec l'idée qu'on essaye d'accompagner les familles pour qu'elles trouvent des logements, c'est pour cela que ça a pris du temps parce qu'on ne les a pas poussé à prendre le premier logement présenté. On a fait en sorte de prendre en compte les questions de cadre de vie et d'environnement dans un contexte dans lequel le logement est rare dans la métropole et nous avons réussi à répondre aux attentes des familles qui sont relogées."



Demain une marche blanche se tiendra à Vaulx-en-Velin, ce sera un moment particulier ?



"Oui, beaucoup d'émotion et de douleur forcément, notre ville restera marquée durablement par cette épreuve. Et puis c'est aussi le moment où l'association souhaite marquer ses remerciements pour la solidarité qui a existé toute l'année. Cela a été une année de solidarité, notamment avec les associations de jeunes."



Maintenant il y a un travail plus large à engager sur la rénovation des logements ?



"Oui mais il existait déjà avant. Nous avons des projets sur ces questions là depuis 2018. C'est vrai que c'est long. Moi j'étais allée voir la Première ministre pour lui demander une loi qui permette d'accélérer la prise en charge quand les sujets sont identifiés et qu'on est dans un plan avec des financements. La mise en route est longue parce qu'on est sur des logements privés et qu'il faut le temps de l'accord des propriétaires, qui ne sont parfois plus occupants."

