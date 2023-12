L'OL arrache une deuxième victoire en Ligue 1

L’OL a remporté son second match de la saison hier, vendredi 15 décembre 2023 (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'équipe d'Alexandre Lacazette s'est offert, hier soir, une victoire face à Monaco. L'équipe de Pierre Sage sort ainsi de la zone de relégation.

On ne les arrête plus ! L'OL poursuit sur sa petite lancée et arrache sa deuxième victoire de la saison, 1 à 0 face à Monaco (3e du classement). Lanterne rouge avant cette rencontre, l'équipe, actuellement entraînée par Pierre Sage, directeur du centre de formation, a donc repris des couleurs après un début de saison catastrophique.

Les Lyonnais occupent actuellement la 16e place avec 13 points et ne sont plus relégables. La semaine dernière, ils avaient remporté leur première victoire face à Toulouse (0-3).

But de Jeffinho

Alors que Monaco a clairement dominé la rencontre, la seconde victoire des Lyonnais s'est faite sur un but du Brésilien Jeffinho à la 85e minute. "Je suis très content de ma performance. Il faut continuer à l’entraînement pour faire de bons matchs", a-t-il déclaré après la rencontre au micro du club.

Rachat de la LDLC Arena et surveillance des finances

Cette victoire contre Monaco saura peut-être remotiver les troupes lyonnaises, dans un club en pleine tourmente.

Cette semaine, l'OL a annoncé dans un communiqué qu'un accord financier avait été trouvé avec Jean-Michel Aulas concernant le rachat de ses actions. Ce dernier avait attaqué en justice son successeur, John Textor.

Mercredi, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il allait se porter candidat au rachat de la LDLC Arena dont John Textor veut se séparer. Selon des informations de RMC Sport, confirmé ensuite par l'ex-président du club, JMA va bien se porter candidat au rachat de la salle multifonction d'OL Groupe par le biais de sa société Holnest.

Enfin, la semaine dernière, la direction du club avait finalement réussi à convaincre la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel d’assouplir la surveillance de ses finances. La DNCG avait imposé à l’OL depuis le mois de juillet un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations. Une mesure qui permettra aux Lyonnais de recruter cet hiver.