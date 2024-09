À partir de ce dimanche 1er septembre, la gratuité des médiathèques de Villeurbanne, déjà en place pour les moins de 26 ans, s'étend à tous les abonnés, quel que soit leur âge.

Pour que le coût ne soit jamais un frein à l'accès à la culture, la Ville a décidé de rendre l’inscription aux médiathèques gratuite, tant pour les Villeurbannais que pour les non-résidents. Les abonnés pourront ainsi accéder sans frais à la Maison du Livre, de l’Image et du Son, à la médiathèque du Tonkin, à la médiathèque du Rize, ainsi qu'aux bibliobus qui parcourent les quartiers de la ville. "Cette diversité incarnée par trois lieux fixes et un bibliobus sillonnant toute la ville, des Gratte-Ciel à Saint-Jean, est une richesse que nous voulons préserver. Elle permet aux Villeurbannaises et aux Villeurbannais de bénéficier d’un service public culturel de proximité, entièrement gratuit, au plus près de chez eux", explique le maire, Cédric Van Styvendael.

🟣 Premier septembre 2024 : Le réseau des médiathèques de Villeurbanne devient 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁 pour toutes et tous !



La culture partout et pour tous c'est notre engagement depuis 4 ans. Nous le mettons en œuvre avec énergie et conviction.

En plus des livres, CD et DVD, les médiathèques de Villeurbanne offrent une large gamme de services : jeux vidéo sur place, prêts d'instruments de musique, œuvres d'art, accès à des postes informatiques adaptés, et bien plus encore. Les abonnés bénéficient également de ressources en ligne telles que des cours de soutien scolaire, de sport, des formations au code de la route, ainsi que des livres numériques et des vidéos à la demande. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un service de livraison de documents est assuré par des bénévoles, garantissant ainsi un accès à la culture pour tous. Jusqu'alors, le prix était de dix euros par an.