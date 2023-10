Hamish McLennan, président de la Fédération australienne de rugby, a été pris à partie par un supporter mécontent alors qu'il dînait en famille dans un restaurant de Lyon.

Décidément, les Wallabies vivent une Coupe du monde compliquée. Quasiment éliminée de la compétition après ses deux défaites face aux Fidji et au Pays-de-Galles, et malgré sa victoire dimanche à Saint-Etienne face au Portugal, l'Australie subit depuis quelques semaines de vives critiques de la part de ses supporters.

Alors qu'Eddie Jones est copieusement sifflé à chacune de ses apparitions sur les écrans des stades dans lesquels jouent les doubles champions du monde, c'est le président de la Fédération australienne de rugby qui a fait les frais de ce climat pesant autour de l'équipe australienne.

Hamish McLennan a été pris à partie par un supporter mécontent alors qu'il dînait en famille, à Lyon, le lundi 25 septembre dernier, au lendemain de la défaite des Wallabies face aux Gallois. Un revers quasiment synonyme d'élimination dès les phases de poule de cette Coupe du monde, une première historique pour le pays.

Hamish McLennan, président de la fédération australienne de rugby a été interpellé par un supporter à Lyon.

"J'ai cru qu'il allait me mettre une droite ou me balancer son verre." a t-il expliqué au Telegraph

Selon L'Equipe, Mc Lennan était au restaurant avec sa famille quand un fan australien l'a reconnu et l'a interpellé. "Il s'est assis dix minutes. Il était très contrarié, ce que je comprends, mais il a dépassé les bornes. C'était tellement confus que j'ai cru qu'il allait me mettre une droite ou me balancer son verre. C'était moche et gênant pour moi, devant ma famille. Tout le monde était sous le choc" explique le dirigeant au quotidien sportif.

Si les Australiens sont mathématiquement encore en vie dans cette dixième Coupe du monde de l'histoire, il faudrait un véritable miracle pour les voir rallier les phases finales de la compétition. L'Australie, qui a montré un bien triste visage en France, va désormais se pencher sur le rendez-vous planétaire organisé dans 4 ans sur l'île-continent. Quatre ans pour permettre aux dirigeants de relever la tête et aux supporters d'oublier cette terrible désillusion.