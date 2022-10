Lyon au cœur de la coupe du monde de rugby 2023

La 10e coupe de rugby est dans moins d’un an mais les festivités débutent déjà à Lyon avec l’arrêt en gare de Lyon-Perrache du train musée transportant la coupe Webb Ellis. Retour en image

Nous vous l’annoncions jeudi dernier le train dédié au ballon ovale est à quai gare de Lyon-Perrache jusque dimanche. A cette occasion organisateurs de France 2023 et élus locaux se sont réunit ce matin pour une inauguration de ce train musée.

A son bord une exposition, des casques de réalité augmentée immersifs pour rentrer dans le stade de France et interagir avec les joueurs, des maillots signés et de quoi vous entraîner à la mêlée mais surtout au bout du wagon la coupe la seule et l’unique Webb Ellis qui sera remise aux champions de cette coupe 2023.

Pour les amoureux du rugby un village est dédié à cet événement samedi et dimanche de 10h30 à 18h près du palais des sports de Gerland. Vous y retrouverez des animations mais aussi des terrains gonflables. Les deux joueurs du LOU Rugby Dylan Cretin et Baptiste Couilloud seront présents ce dimanche à 11h.

La capitale des Gaules accueillera lors de cette coupe du monde de rugby 2023 cinq rencontres. Les équipes du Pays de Galles, la Nouvelles Zélande, l'Italie ou encore la Namibie et l'Uruguay viendront fouler la pelouse de l'OL Stadium. Les All Blacks ont choisi Lyon pour leur camps de base puisque celui-ci se trouvera à Gerland et leur arrivée est prévue pour septembre prochain.