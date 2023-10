"Les femmes ont des cancers de plus en plus jeunes"

Sophie Moreau, fondatrice de "Courir pour elles", évoque l'importance d' "Octobre rose", le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein, le plus fréquent chez la femme.

Le cancer du sein chez la femme c'est le 1er des cancers en termes de fréquence (33 % de l'ensemble des nouveaux cas de cancer), 12 100 décès annuels.

D'après les données de la Ligue contre le cancer, près de 80 % des cancers du sein se développent après 50 ans. Mais l'âge médian au diagnostic est de 64 ans.

"Le m eilleur des cancers c'est celui qu'on n'attrape pas mais le moins pire c'est celui qu'on décèle tôt' "

"Il faudrait que les femmes se fassent dépister bien plus tôt. En France, on a le bonnet rouge, c'est que les femmes ont peur. Je reprends souvent la phrase du docteur Jean-Pierre Martin, le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer du Rhône qui dit que 'le meilleur des cancers c'est celui qu'on n'attrape pas mais le moins pire c'est celui qu'on décèle tôt'. "

L'association Courir pour elles organise, à l'occasion de ce mois d'Octobre rose l'événement Bouger pour elles, un événement caritatif, mixte et solidaire, organisé du 1er au 31 octobre qui consiste à faire six kilomètres, et dont le prix de l'inscription sera reversée les deux missions principales de l'association : la prévention des cancers par la promotion de l'activité physique et le soutien des femmes à l'hôpital, en finançant des programmes qui leur font faire de l'activité physique.

" Les cancers féminins sont des histoires de famille parce que quand une maman tombe c'est toute la famille qui est abimée."

Une vente aux enchères est également organisée mardi 3 octobre à 19h à l'Hôtel du département (préfecture).

De nombreux artistes, marques et Grandes Maisons s’engagent aux côtés de l’association "Courir pour elles" en offrant des œuvres et des lots qui seront vendus pour soutenir les missions de l’association. La participation à cet événement se fait uniquement sur inscription. "L'idée c'est de se dire que pour 400 euros, on aide une femme en soins".

Si vous souhaitez y assister, vous pouvez faire votre demande par mail à lerebond@courirpourelles.com.

Retranscription textuelle et intégrale de l'entretien avec Sophie Moreau

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Sophie Moreau. Bonjour.

Bonjour.

Sophie Moreau vous êtes la fondatrice de Courir pour elles qui est une association qui lutte contre les cancers féminins, pour la prévention et le soutien aux femmes en soins. Si on vous invite aujourd'hui c'est qu'à débuter "Octobre rose": pendant un mois les acteurs de la santé vont être mobilisés sont mobilisés pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Juste un petit chiffre c'est que le cancer du sein est la première cause de décès de la femme. Courir pour elles comment vous allez organiser ce mois d'"Octobre rose" ?

Déjà, il va être trop court puisqu'on a plein de choses à faire. Ensuite, on organise Bouger pour elles. C'est tous les jours. Les gens s'inscrivent c'est 6 petits kilomètres. L'idée, c'est surtout sortir les gens de la sédentarité et encourager les femmes les hommes les enfants les seniors à mettre des baskets. Donc, tous les jours, vous pouvez venir marcher où vous voulez en version connectée. L'important c'est de prendre un dossard tout simplement et vous participez.

Donc on s'inscrit sur le site www.courirpourelles.com, on fait ces 6 kilomètres et ensuite j'imagine le prix de l'inscription...

Va pour nos missions, et nos deux missions principales c'est la prévention des cancers par la promotion de l'activité physique et le soutien des femmes à l'hôpital en finançant des programmes qui leur font faire de l'activité physique.

De l'activité physique. Alors j'avais lu que l'âge médian alors près de 80% des cancers du sein se déclaraient après 50 ans et que l'âge médian des diagnostics était de 64 ans. C'est beaucoup trop tard en fait.

Alors moi je ne suis pas médecin. Ce que je sais c'est qu'aujourd'hui autour de nous on a des femmes qui viennent raconter leur histoire, qu'elles sont de plus en plus jeunes et que par rapport aux facteurs multisectoriaux, la pollution, le stress et puis après l'hérédité, en effet les femmes sont de plus en plus jeunes à attraper un cancer. Donc nous, dans notre mission de prévention, qui est-ce qu'on cible ? On cible les jeunes donc on fait beaucoup de prévention. Là on va faire une campagne avec l'Idrac. De manière à ce qu'on dit un jeune qui prend soin de sa santé sera un adulte en bonne santé.

Ça veut dire qu'il faudrait que les femmes se fassent dépister peut-être bien plus tôt.

Absolument. Alors le dépistage, en effet, et puis surtout c'est aller faire du dépistage. Et en France on a le bonnet rouge, c'est que les femmes ont peur. Moi j'en parlais pas plus tard qu'hier. Le dépistage effraie alors que c'est facile à faire c'est gratuit et que toutes les personnes devraient faire…

Effraie parce qu'on n'a peut-être pas envie de savoir mais en même temps mieux vaut le savoir s'il se passe quelque chose tôt pour pouvoir intervenir.

Absolument. Moi je reprends souvent la phrase du docteur Martin qui est le président de la ligue et qui dit "le meilleur des cancers c'est celui qu'on n'attrape pas mais le moins pire c'est celui qu'on décèle tôt". Et en effet le dépistage permet de déceler des petites cellules, de vite les soigner et puis de repartir. Et la vie après un cancer est encore meilleure. Donc oui oui, il faut suivre les programmes de dépistage.

Octobre rose, vous êtes habillée en bleu et c'est pas pour rien que vous êtes habillée en bleu. Sophie expliquez-nous.

Alors l'idée c'est de continuer la lutte. Depuis on va fêter nos 15 ans en 2024. C'est 15 ans que toutes les… Au mois d'octobre on sort nos bâtons de pèlerin et on part en batailler contre le cancer. Et l'idée c'est que les hommes viennent à nos côtés, les garçons, les petits garçons, peu importe les âges, pour lutter tous ensemble. Et comme au rugby on parle beaucoup de jeu collectif de solidarité c'est qu'on soit tous ensemble pour justement batailler contre ce cancer qui touche tout le monde et qui n'épargne personne.

Oui c'est-à-dire qu'effectivement il touche les femmes en premier mais quelque part il touche… Mais quelque part il touche les familles

Les familles c'est ça. J'ai souvent que le cancer du sein c'est pas que le cancer du sein, nous on lutte contre les cancers féminins, donc il y a le cancer du poumon le cancer du colorectal, Les cancers féminins sont des histoires de famille parce que quand une maman tombe c'est toute la famille qui est bouleverséen qui est abimée. Et c'est souvent les hommes qui prennent part. Et aujourd'hui on se rend compte à Courir pour elles, on a beaucoup d'hommes bénévoles., d'ailleurs je les salue. On a beaucoup de jeunes qui viennent mettre du sang dans leur quotidien pour s'engager se mobiliser à nos côtés. Et ça c'est super. Donc le bleu, oui le bleu pour se battre.

Et alors ce mardi 3 octobre à 19h à l'hôtel du département il y a une grande vente aux enchères caritative. Là l'idée c'est aussi de récolter des fonds.

Absolument. On a besoin de récolter des fonds un peu plus. Cette année a été difficile on ne va pas se le cacher. En 2023 les gens ont dû partager leur générosité avec l'Ukraine avec plein d'autres projets qui sont tout autant honorables que le nôtre. Donc on fait cette vente aux enchères qui aura lieu mardi 3 octobre à 19h sur invitation. On espère que tous les gens invités seront très généreux. Et l'idée en fait c'est de se dire pour 400 euros on aide une femme en soins. Pour 4000 euros on aide 10 femmes en soins. Pour 40 000 euros on en aide 100. Et comme on est ambitieux et qu'on n'a peur de rien courir pour elles on s'est dit si on récolte 400 000 euros on pourra soutenir 1000 femmes en plus.

Et là pour cette vente aux enchères on s'inscrit où comment ?

Alors, c'est pareil, c'est sur invitation. On a pas mal évoqué ce projet de mardi soir "Le rebond" sur les sites Internet sur nos réseaux sociaux. Et du coup

www.courirpourelles.com vous trouverez le lien. Pour s'inscrire c'est absolument obligatoire parce qu'on est à la préfecture du Rhône et les gens ne peuvent pas passer comme ça.

En tout cas je rappelle deux choses. Donc ce mois d'Octobre c'est tout le mois d'octobre. En tout cas il y a Bouger pour elles. Vous pouvez aller sur le site vous inscrire faire six kilomètres au profit du soutien aux femmes. Et puis il y a cette vente aux enchères importants mardi 3 octobre à 19 heures. Merci beaucoup. Au revoir.