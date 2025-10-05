Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial Part-Dieu ©Romane Thevenot

Le mouvement Bloquons Tout à l'origine d'une odeur nauséabonde au centre commercial de la Part-Dieu

  • par Claire Martinez

    • Ce samedi 4 octobre dans l'après-midi, une odeur nauséabonde a interrogé les consommateurs du centre commercial de la Part-Dieu.

    Les nombreux clients se baladant dans les allées du centre commercial de la Part-Dieu, ce samedi 4 octobre dans l'après-midi, l'ont tous senti. Une odeur désagréable, presque insoutenable, se répandait dans tout l'établissement.

    "L'odeur de la mort"

    Cette action "boule puante", est revendiquée dans la soirée par le mouvement du 10 septembre lyonnais, Bloquons Tout, sur son compte X : "Nous vous avons rappelé la vraie odeur de toutes les marques qui financent les génocides : l'odeur de la mort".

    Avant de publier un communiqué, quelques heures plus tard, sur l'"opération Moufette", qui visait à "perturber (grâce à la saturation olfactive) les pratiques rituelles de surconsommation qui révèlent les nombreux impensés dont l'emprise de ce vaste système sur la population". Le mouvement estime également que le centre commercial Westfield héberge "de nombreuses entreprises dévastatrices pour le monde vivant".

    Nouveau foyer de dermatose nodulaire en Espagne : vigilance renforcée en France

    Laisser un commentaire

