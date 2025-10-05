Item mentorat : découvrir une nouvelle génération de photographes documentaires

Avec Item mentorat, 2024-2025, la galerie Item – collectif de photographes qui défend et veut rendre accessible la photographie documentaire – résume le propos de sa nouvelle exposition : montrer les œuvres de photographes démarrant leur carrière, réalisées dans le cadre d’un mentorat qui les accompagne par le partage et le retour d’expériences, des réflexions sur les enjeux narratifs de notre époque et l’aide à créer un modèle économique autour de leur travail.

Image issue de la série "Prendre Racine", consacrée aux ouvriers agricoles immigrés en Europe par la photographe Mathilde Mazars

Ils sont sept à présenter un projet : Bastien Doudaine questionne l’accès aux soins en France, Anouck Everaere travaille au Botswana autour de la danse, Jeanne Fourneau a documenté la mémoire des anciens mineurs marocains du nord de la France, Marine Lotz, à travers sa série Safe Place, explore les espaces en mixité choisie qui existent aujourd’hui, Mathilde Mazars s’intéresse aux ouvriers agricoles immigrés en Europe, Christian Rault a photographié les riverains du chantier de l’A69, montrant la réalité des opposants à ce projet d’autoroute et Laetitia Roggeman dresse le portrait de l’occupation temporaire de la Filature à Villeurbanne, où l’association Rade, dont elle est cofondatrice, s’est installée pendant deux ans pour documenter les évolutions du quartier.

Item mentorat, 2024-2025 – Du 26 septembre au 21 novembre à la galerie Item-collectifitem.com